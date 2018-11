Nyt tuli virallinen ohje taksimatkustajalle: Kysy hinta ennen taksiin astumista – 3 tärkeää toimenpidettä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa pikkujoulukauden alkaessa tärkeän ohjeen taksimatkustajille. Taksien hinnoittelu vapautui liikennepalvelulain voimaantulon myötä heinäkuussa, ja tämä on lisännyt arvaamattomuutta taksimatkustajan näkökulmasta.

Virasto haluaa muistuttaa perusasioista: mikä on muuttunut ja miten kannattaa toimia. Ohjeistus on yksinkertainen. Käytännössä tärkeitä ohjeita on kolme:

”Jotta taksimatka sujuisi mahdollisimman hyvin, muista kysyä hinta ennen taksiin astumista, pyydä aina kuitti matkasta ja saatavuuden varmistamiseksi tilaa taksi ennakkoon.”

Tärkein yksittäinen neuvo lienee hinnan tai hinnoitteluperusteiden selvittäminen etukäteen.

”Taksimatkan hinta voi vaihdella esimerkiksi kellonajan, taksiyrityksen, tilaustavan ja haluttujen lisäpalveluiden mukaan. Olennaista on, että asiakas tietää taksiin astuessaan, mitä kyyti tulee maksamaan tai millä perusteella hinta määräytyy. Jos matkan hinta ylittää 100 euroa, niin kuljettajan pitää sopia selkeästi hinnasta etukäteen asiakkaan kanssa.”

”Taksipalvelut ovat nyt kuin mikä tahansa muu palvelu, joita ei hankita ilman, että sen hinta tiedetään etukäteen”

Kuitti on tärkeä, koska taksimatka saattaa joskus poiketa siitä, mitä on alun perin sovittu.

”Virhetilanteissa on tärkeää, että kuluttajat käyttävät oikeuksiaan. Kuljettajalta kannattaakin aina pyytää kuitti, koska se helpottaa ongelmien selvittämistä.”

Lisäksi KKV muistuttaa, että taksien päivystysvelvollisuus poistui lakiuudistuksen myötä. Tämän takia taksi kannattaa tilata ennakkoon saatavuuden varmistamiseksi erityisesti yöaikaan tai kaupunkien ulkopuolella.

”Jos taksin tilaa sovelluksella, niin nämä kaikki asiat niputtuvatkin kätevästi yhteen: hinta näkyy suoraan tilattaessa, sovellus yleensä kertoo, koska taksi on tulossa ja kuitti jää sähköisenä talteen”, muistuttaa Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää tiedotteessa.

Taksinkäytön muutoksiin voi tutustua myös KKV:n ja Trafin sivuilla.

