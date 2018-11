SAK-yleisö nauroi Petteri Orpolle päin naamaa

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) vakuuttelu hallituksen politiikan työllisyysvaikutuksista ei osunut otolliseen maaperään keskusjärjestö SAK:n vaalipaneelissa.

Kokoomuksen puheenjohtaja kertoi palkansaajayleisölle, että hallituksen ajama kiky-sopimus loi Suomeen 60 000 työpaikkaa. Tämä oli Orpon vastaus kysymykseen siitä, millaisia johtopäätöksiä hän tekee hallituskauden toimista ja pyrkimyksistä uudistaa työmarkkinoiden rakenteita. Orpo muistutti, että keskeinen tavoite oli nostaa työllisyyttä.

”Siinä on onnistuttukin. Tässä tilanteessa haluaisin myös kiittää siitä, että kiky-sopimus syntyi. Senhän tekivät suomalaiset työmarkkinajärjestöt. Kiky-sopimus on tutkijoiden viimeisimpien arvioiden mukaan luonut Suomeen 60 000 työpaikkaa, ja 115 000 työpaikkaa on syntynyt kaiken kaikkiaan Suomeen [hallituskaudella]”, Orpo sanoi.

Hän sai vastaukseksi kriittisen yleisön kuuluvan naurunremakan. Orpo vastasi nauruun toteamalla, että hallituksen tekemillä työn verotuksen kevennyksillä on ”käytännössä kompensoitu lomarahaleikkaukset”, jotka olivat osa kikyä ja yhä katkera pala osalle ay-liikettä.

”Minusta tämä on ollut hyvä ratkaisu edelleenkin, vaikkei siitä kaikki näköjään pitäneetkään”, Orpo sanoi hymyillen yleisölle, joka jälleen vastasi naurulla.

Kun Orpolta kysyttiin tarkentava kysymys, paneelin juontaja pyysi erikseen yleisöä antamaan vastausrauhan kokoomusjohtajalle.

