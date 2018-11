Sipilä ja Rinne sanailivat ”synnytystalkoista” – Grahn-Laasosella meni tunteisiin: ”Huumori ei kestä – vähän kunnioitusta”

Opetusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen kummastelee Twitterissä sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen ja pääministeri Juha Sipilän (kesk) sanailua ”synnytystalkoista”.

Rinne ja Sipilä kohtasivat muiden puolueiden puheenjohtajien kanssa perjantaina SAK:n puheenjohtajatentissä. Puoluejohtajat keskustelivat muun muassa alentuneesta syntyvyydestä.

”Tuo Antti on peräänkuuluttanut synnytystalkoita, mutta eikös me, Antti, kuitenkin voitaisi todeta, että meidän osalta tuo ’parasta ennen’ -päivämäärä on mennyt ohi jo”, Sipilä heitti Rinteelle.

”Äläs nyt tuollaisia puhu. Minulla on nuori vaimo”, Rinne vastasi.

Grahn-Laasonen arvostelee Rinteen heittoa ”mauttomaksi”.

”Huumori ei oikein kestä näitä toistuvia mauttomia heittoja. Olisiko Antti Rinteeltä liikaa vaadittu vähän kunnioittaa, kuunnella ja oppia ymmärtämään, miksi nuoret naiset eivät välttämättä ”lämpene” teidän synnytystalkoillenne?” Grahn-Laasonen kuittaa Twitterissä.

Rinne ja hänen vaimonsa Heta Ravolainen-Rinne ovat kertoneet Me Naisten haastattelussa, että lapsettomuus on ollut pariskunnalle kipeä kohta.