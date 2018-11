Eläkeasiantuntija syntyvyyspulmasta: ”Syyllistäminen ei toimi – Japanin tie johtanut massiiviseen velkaantumiseen”

Suomi tarvitsee väestöpoliittisen ohjelman kirjoittaa Työeläkevakuuttajat Telan erityisasiantuntija Janne Pelkonen blogissaan.

Tilastokeskuksen viikko sitten julkaisema väestöennuste on pannut poliitikot ja päättäjät pohtimaan keinoja korjata tilannetta. Tänä vuonna syntyy noin 48 000 lasta. Suurin, vuonna 1947 syntynyt ikäluokka oli kooltaan yli kaksinkertainen. Tuolloin syntyi 108 000 lasta.

”Alhainen syntyvyys näkyy aikanaan viiveellä työikäisten määrässä”, Pelkonen toteaa.

Suomalalaiset lykkäävät lapsensaantia ja yhä useampi jää lapsettomaksi. Väestöliiton selvitykset osoittavat, että lapsitoiveet ovat korkeampia kuin toteutunut syntyvyys. Pelkonen korostaa, ettei käskyttäminen ja syyttely tepsi.

”Kun yhteiskunnan kulttuurinen muutos ajaa kohti alhaista lapsilukua tai lapsettomuutta, on siihen hyvin vaikea vaikuttaa ylhäältä alaspäin, kuten entinen yhden lapsen Kiinakin on saanut todeta”, Pelkonen kirjoittaa.

”Kolmekymppisiä on syytetty julkisuudessa ikuista nuoruutta eläviksi hedonisteiksi ja välillä jopa huonosta flaksista parisuhdemarkkinoilla. Syyllistäminen ei toimi, vaan aiheuttaa mielipahaa ja ajaa ihmisiä bunkkeripuolustukseen aseenaan omat identiteetit.”

Silti Pelkonen kirjoittaa, ettei alhainen syntyvyys ole aiheeton huoli.

”Isona huolena tietysti on, että pohjaa ei ole edelleenkään saavutettu. Nyt syntyy pieniä ikäluokkia, mikä tarkoittaa jatkossa pieniä perheitä ja sukuja, jotka kannattelevat aikanaan myös nykyisten nuorten ja keski-ikäisten eläkkeitä. Väestön koko, rakenne ja toimeliaisuus vaikuttavat pitkällä aikavälillä olennaisesti kansallisiin menestystekijöihin.”

Telan erityisasiantuntija painottaa, että Suomeen tarvitaan nyt uutta väestöpoliittista ohjelmaa, johon myös syntyvyys kuuluisi keskeisesti. Jos Suomen syntyvyyttä on julkisessa keskustelussa rinnastettu Japaniin, kannattaisi Pelkosen mukaan kuitenkin katsoa enempi Ruotsin esimerkkiä.

”Jos Suomen pitäisi valita Ruotsin tai Japanin tavoista sopeutua ikääntymiseen, länsinaapurin politiikka näyttää fiksummalta. Japanin tie on ollut viimeiset vuosikymmenet alhaisen syntyvyyden ja lähes puuttuvan maahanmuuton strategia, mikä on omalta osaltaan johtanut massiiviseen julkiseen velkaantumiseen. Ruotsin tilanne on täysin päinvastainen.”