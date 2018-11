Sipilä: Työllisyysasteessa 1%=1,4 Mrd.€ – ”Kyllä, kuulitte oikein”

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä listasi puolueen tavoitteita ensi vaalikaudelle Turussa pitämässään puheessa. Ammattikorkeakouluihin pitäisi Sipilän mukaan saada 1 000 uutta opettajaa purkamaan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa.

”TEM:n tilastojen mukaan Suomessa jäi syntymättä noin 62 500 työpaikkaa vuoden aikana työvoimapulan takia. Työllisyysasteemme olisi jo lähes 74 prosenttia, mikäli nämä työpaikat olisivat toteutuneet”, totesi pääministeri Juha Sipilä keskustan puoluevaltuustolle pitämässään puheessa Turussa lauantaina.

Sipilän mukaan kohtaanto-ongelman taustalla vaikuttaa osaamisvaje. Siksi hän haluaa 1 000 uutta opettajaa ammattikouluihin, jotka ”jalkautettaisiin kentälle, yrityksiin opettamaan, kouluttamaan, valmentamaan ja auttamaan.”

”Tämä olisi noin 50 miljoonan satsaus, mutta jos työllisyysaste nousee esimerkiksi yhdellä prosenttiyksiköllä, niin takaisinmaksuaika on todella lyhyt”, Sipilä totesi.

Pääministerin mukaan työllisyysasteen nostaminen yhdellä prosenttiyksiköllä tarkoittaa julkisen talouden kannalta noin 1,4 miljardin euron lisävaroja.

”Kyllä, kuulitte oikein – 1,4 miljardia. Mikäli saavutamme tavoitellun työllisyysasteen, julkinen taloutemme vahvistuu karkeasti ottaen noin neljällä miljardilla eurolla”, Sipilä sanoi.

Työllisyysaste on kohonnut tämän vaalikauden aikana lähes 72 prosenttiin. Keskustan tavoitteena on nostaa työllisyysaste ensi vaalikaudella 75 prosenttiin. Tavoite on noussut puheisiin laajasti yli puoluerajojen.

Työllisyysasteen nostaminen edelleen vaatii Sipilän mukaan myös rakenteellisten uudistusten jatkamista.

”On vaikea kuvitella, että 75 prosentin työllisyysastetavoitetta saavutetaan ilman paikallisen sopimisen merkittävää lisäämistä.”

Lisäksi Sipilä ehdotti uutta harkinnanvaraista korotusta vähävaraisten lapsilisämaksuihin. Se voisi vastata nykyistä nopeammin pienituloista lapsiperheiden tarpeisiin.

”Miksi emme suoraan vain korota lapsilisää? Kannatamme lapsilisän säilyttämistä yhteisenä, universaalina etuutena, mutta sen korottaminen tuntuvasti ei ole taloudellista realismia.”

Sosiaaliturvauudistuksessa puolueen tavoitteena on kannustava, aktiivisuutta vaativa perustulo.

”Kenenkään ei pidä luoda Italian malliin odotuksia, että Suomella olisi varaa passivoiviin perustulomalleihin”, Sipilä sanoi.

