Työministeri Lindströmiltä tilitys – ”Miten onnistuu 75%:n työllisyys, jos tämän hallituksen uudistukset saaneet maan yleislakon partaalle?”

Työministeri Jari Lindström (sin) myöntää joutuneensa ajamaan vaikeita uudistuksia ministeriaikanaan Juha Sipilän (kesk) hallituksessa.

”Olen antanut kasvot monelle kipeälle päätökselle. Helppoa? Ei todellakaan”, Lindström kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan.

Lindströmin mielestä ilmassa leijuu nyt vaalilupauksia, joiden takana ei ole realismia.

”Puhutaan suurella suulla kuinka jatkossa tehdään inhimillisempää politiikkaa ja perutaan jopa tehtyjä päätöksiä”, hän kirjoittaa.

Lindström toteaa, että Suomen hyvä taloustilanne on auttanut Sipilän hallituksen työllistämistoimia. Hallituksen tavoite on 72 prosentin työllisyys. Tavoite on lähes saavutettu. Lindström kuitenkin muistuttaa, ettei talouskasvu kestä ikuisesti ja taantumaa tulee jossain vaiheessa.

Poliitikkojen keskuudessa on yleisesti linjattu, että seuraava työllisyystavoite tulisi olla 75 prosentissa.

”Miten se onnistuu vaikeassa taloustilanteessa? Miten tarvittavat uudistukset voisivat onnistua, jos tämän hallituksen läpiviemät uudistukset ja lainsäädäntöhankkeet ovat saaneet aika ajoin maan jopa yleislakon partaalle?” Lindström kysyy. Toisaalta hän myöntää, ettei hallitus ole aina toiminut parhaalla mahdollisella tavalla.

Tänä syksynä työmarkkinoilla oli levotonta, kun ammattiliitot ryhtyivät työtaisteluihin vastalauseena hallituksen aikeille helpottaa henkilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä. Lopulta kiistassa päästiin sopuun, kun hallitus muokkasi lakihankettaan ja otti työmarkkinajärjestöt mukaan sorvaamaan lakiesityksen perusteluita.

”Olen aivan vakuuttunut, että seuraavakaan hallitus ei pääse karkuun ikäviä ja raskaita päätöksiä. Sellaisia josta omakin kannattaja- ja äänestäjäkunta hallituksessa oleville puolueille suuttuu”, Lindström kirjoittaa.

”Jos joku pyrkii antamaan sellaisen kuvan, että pystyisi nämä ikävät asiat välttämään, niin älkää uskoko. Hallitusohjelma kannattaa myös lukea suurennuslasin kanssa, jotta ei tulisi pettymyksiä”, hän vinkkaa.