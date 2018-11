Juha Sipilän käytös pöyristyttää sdp:ssä: ”Eivät ihmiset unohda tällaista huijausta”

Oppositiopuolueissa sdp:ssä, vasemmistoliitossa ja vihreissä on reagoitu voimakkaasti keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän lauantaisiin lausuntoihin. Sipilän puheisiin on reagoitu lisäksi myös hallituskumppani kokoomuksessa.

Sipilä linjasi eilen lauantaina keskustan puoluevaltuustossa pitämässään puheessa, että keskusta on vastavoima ”ainakin kolmelle asialle: vapaavuorelais- vihervasemmistolaiselle keskittämispolitiikalle, korporaatioiden sinipunalle sekä valheellisia lupauksia antavalle populismille.” Populismista Sipilä sätti oppositiota, joka hänen mukaansa käy ”lupauksillaan jatkuvaa vaalikampanjaa”. LUE TARKEMMIN: Juha Sipilä pani kovan uhon päälle: ”Kabineteissa rakennetaan jo sinipunaa – viimeksi kasvoivat verot, velka ja työttömyys”

Oppositiosta on vastattu Sipilän lupauskritiikkiin muistuttamalla, että Sipilä itse antoi ennen viime vaaleja lupauksen, ettei koulutuksesta leikata. Sipilän hallitusta on koko sen kauden ajan kritisoitu oppositiossa koulutusleikkauksista.

Suurimman oppositiopuolueen sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi Sipilän lausuntoja Facebookissa.

”Keskustan puheenjohtaja Sipilä oli syyttänyt muita puolueita ylisuurista lupauksista. Siis sama Keskustan puheenjohtaja Sipilä, joka lupasi ennen eduskuntavaaleja 2015, että opiskelijoilta, lapsiperheiltä, työttömiltä ja eläkeläisiltä ei leikata senttiäkään. Lisäksi hän lupasi, että koulutuksesta ei leikata. Kaikki nämä lupaukset petettiin. Suosittelen, että Sipilä katsoo peiliin”, Rinne kirjoittaa.

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin kommentoi tiedotteessaan, että Sipilä elää jossain rinnakkaistodellisuudessa.

”Jonkun pitäisi herättää Sipilä siihen todellisuuteen, missä ihmiset tällä hetkellä elävät. Suomalaiset ovat kurkkuaan myöten täynnä Sipilän hallituksen leikkauksia, jotka kohdistuvat opiskelijoihin, lapsiperheisiin, työttömiin ja eläkeläisiin. Sipilä lupasi kaksi viikkoa ennen vaaleja, että näiltä ihmisiltä ja muilta tuensaajilta ei leikata senttiäkään. Vaalien jälkeen Sipilä leikkasi juuri heiltä. Eivät ihmiset unohda tällaista huijausta”, Marin sanoo.

”Kehotan Sipilää katsomaan peiliin ja tunnustamaan, että petetyt vaalilupaukset eivät ole kenenkään toisen syytä. Ehkä sitä kautta Sipilän ylimielisyyden tilalle tulisi edes pieni ripaus nöyryyttä”, Marin läksyttää.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki ihmettelee Sipilän puheita vastavoimana olemisesta.

”Tänään on 141 päivää vaaleihin, ja pääministeri on lähtenyt jo täydelle laukalle. Mitä seuraavan vajaan viiden kuukauden aikana vielä ehditäänkään sekoilla?” Arhinmäki tviittasi lauantaina.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kritisoi Sipilää ristiriidasta puheiden ja tekojen välillä.

”Maamme pääministerillä Juha Sipilällä on lähtenyt keulimaan oikein kunnolla. Juha Sipilä, jonka johtama hallitus on leikannut lapsilisiä, esitti tänään lapsilisien korottamista 50 miljoonalla. Sama Juha Sipilä, jonka hallitus on leikannut noin 200 miljoonaa ammatillisesta koulutuksesta, ja jonka seurauksena tuhansia opettajia on ammatillisesta koulutuksesta vähennetty - esitti myös ammatillisen koulutuksen opettajien lisäämistä tuhannella opettajalla! Kansalaisilla on kyllä oikeus odottaa, että politiikkojen sanojen ja tekojen välillä olisi edes jonkunlainen yhteys. Tällainen puheiden ja tekojen ristiriita murentaa ihmisten luottamusta politiikkaan”, Andersson kirjoittaa Facebookissa.

Myös vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö vastaa Sipilälle.

”Jos pienten kuntien lapsiperheitä pitää joltakulta puolustaa, on se keskustalta. Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset ovat osuneet heihin isosti. Hallitus on vienyt lapsiperheiltä lapsilisien, amisten ja varhaiskasvatuksen leikkauksilla. On kaksinaamaista nyt väittää muuta”, Niinistö tviittaa.

Myös hallituskumppani kokoomuksesta on reagoitu Sipilän kommentteihin. Kansanedustaja Juhana Vartiainen tulkitsee, että Sipilä pyyteli puheessaan anteeksi hallituksen toimia.

”Uskoisinpa, että keskustan kannatuksellekin on piristävää jos uskalletaan yhdessä puolustaa saavutuksia eikä pyydellä anteeksi. Joidenkuiden mielestä politiikka kuulemma on ollut liian kokoomuslaista. Juuri sillä politiikalla ne hyvät tulokset on kuitenkin saavutettu. Olennaista on, että talous on oleellisesti paremmassa kunnossa kuin vuonna 2015. Tätä politiikkaa pitää jatkaa, eikä siinä keskinäinen arvostelu auta”, Vartiainen kommentoi tiedotteessaan.

Yle julkaisi perjantaina kyselyn, jonka mukaan monen keskustan kansanedustajan ja puoluevaltuuston jäsenen mielestä osasyyllinen keskustan kannatuskatoon gallupeissa on hallituskumppani kokoomus. Keskustalaiset kokevat Ylen mukaan, että kokoomus kerää pisteet hyvistä päätöksistä, kun taas ikävät päätökset vieritetään keskustan syyksi. Keskustalaisten keskuudessa sdp nähdäänkin nyt mieluisampana seuraavana hallituskumppanina kuin kokoomus. LUE MYÖS: Keskustalainen lataa Juha Sipilälle: ”Varoitusmerkit kääntyivät punaisen puolelle – Nyt on viimeinen aika toimia”

”Kokoomuksen ja keskustan yhteistyö kannattaa pitää hallituspolitiikan päävaihtoehtona niin kauan, kuin vasemmisto osoittaa täydellistä haluttomuutta työssäkäyntiä oikeasti edistäviin reformeihin”, kommentoi Juhana Vartiainen.