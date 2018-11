Kansanedustaja: 120 km/h-linjaus tuli jo moottoriteille – Lopetetaan talvinopeusrajoitukset Etelä-Suomessa

Kokoomuslainen kansanedustaja Timo Heinonen haluaisi luopua nopeassa tahdissa talvinopeusrajoituksista Etelä-Suomen pääteillä.

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan vuonna 2020, ja silloin muun muassa talvirenkainen käyttöpakko muuttuu sääperusteiseksi, Heinosen tiedotteessa todetaan. Heinonen ottaisi saman käytännön käyttöön myös talvinopeuksissa.

”Nyt päätettiin myös tiestömme runkoverkosta. Tavoite on, että pääväylät ovat nopeimpia reittejä ja ne pidetään hyvässä kunnossa säällä kuin säällä. Tämän myötä linjattiin myös, että moottoriteillä nopeusrajoitus on pääosin 120 km/h”, sanoo Heinonen.

Heinosen mukaan linjauksen jälkeen ei enää ole perusteita kalenteriin perustuviin talvinopeusrajoituksiin, vaan nopeusrajoitukset tulee sitoa ajokeliin.

”Toivon, että jo nyt saamme aikaan vähintään kokeiluja niin talvinopeuksista luopumiseksi ainakin Etelä-Suomessa kuin myös kokeilun Helsinki-Tampere Vt3:n 130km/h –nopeusrajoituksesta”, Heinonen sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti runkoverkkopäätöksestä aiemmin tällä viikolla. Uudessa asetuksessa listataan Suomen maanteiden ja rautateiden pääväylät, jotka halutaan pitää priimakunnossa läpi vuoden.

Uudet pääväylät luokitellaan kahteen ”palvelutasoon”. Tason I pääväylillä on oltava turvallisia ohitusmahdollisuuksia säännöllisin välein turvattava hyvä ja niillä on turvattava hyvä ja tasainen matkanopeus, joka on maanteillä 80 km/h ja moottoriteillä 120 km/h. Tason II pääväylillä voidaan käyttää ”alueellista harkintaa” niin ohitusmahdollisuuksien kuin nopeuksienkin turvaamisessa. LUE LISÄÄ: Suomi sai nyt liikenteen ”runkoverkon” – ”Tällaista ei ole ennen nähty”