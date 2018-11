”Vero, joka kohdistuu kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa oleviin” – Peliautomaateista heräsi huoli

Rahapelaaminen erityisesti peliautomaateilla herättää huolta sekä ajatuspaja Liberan toiminnanjohtajassa Mikko Kiesiläisessä että kansanedustaja Päivi Räsäsessä (kd).

Kiesiläinen kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan, että rahapeliautomaattien määrä pitäisi puolittaa.

Kiesiläisen kirjoitus on julkaistu tänään Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, jossa aiheesta kirjoittaa myös Räsänen. Räsäsen mielestä peliautomaatit tulisi poistaa ruokakaupoista.

”Rahapeleillä kerätyt tuotot ovat valtion näkökulmasta regressiivinen vero, joka kohdistuu yhteiskunnan kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa oleviin”, kritisoi Kiesiläinen.

”Veikkauksen rahapeliautomaatteja on sijoitettu tiheimmin korkeimman työttömyyden, matalimman koulutustason ja vähätuloisimmille asuinalueille”, Kiesiläinen jatkaa.

Aiemmin Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL on kertonut, että tuottoisimmilla paikoilla on asukasmäärään suhteutettuna eniten rahapeliautomaatteja. Nuo tuottoisimmat paikat puolestaan ovat THL:n tutkimuksen mukaan sellaisia, joissa on runsaasti työttömyyttä, tulotaso on matala ja korkeakoulutettuja on vähän.

Kiesiläinen nostaa esille myös sen, että esimerkiksi Ruotsissa on selvästi vähemmän peliautomaatteja kuin Suomessa. Kiesiläinen viittaa sosiaali- ja terveysministeriön raporttiin aiheesta vuodelta 2017.

”Rahapeliautomaatteja on merkittävästi vähemmän 1000 asukasta kohden Ruotsissa (0,58) ja Norjassa (0,77) kuin Suomessa (3,3)”, raportissa sanotaan.

Myös Räsänen viittaa samaan raporttiin, jossa kerrotaan Norjan kehityksestä.

”Suomessa noin 2 000 ­automaattia on eriytetyissä pelisaleissa. Järjestelmää tulisi edelleen kehittää tähän suuntaan, vaikka Veikkaus on tätä vastustanut. Hyvänä tutkimusnäyttönä voidaan pitää Norjaa, jossa rahapeliautomaattien poistaminen kaupoista vuonna 2007 on vähentänyt merkittävästi rahapeliongelmia. Myös pelaamisen tiheys eri rahapelimuodoissa on vähentynyt Norjassa merkittävästi”, Räsänen kirjoittaa.

Kiesiläinen toistaa myös Liberan kannan, jonka mukaan järjestöjen riippuvuussuhde Veikkaukseen tulisi purkaa.

"Veikkausvoittovaroista hyötyvien urheilu-, liikunta-, kulttuuri- ja sosiaalialan organisaatioiden rahoitus tulee siirtää val­tion budjettiin. Näin varmistetaan, että Veikkauksen voittojen pieneneminen ei heikennä näiden kohteiden rahoitusta", Kiesiläinen kirjoittaa.

