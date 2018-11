Nyt puhuu Sauli Niinistö: Tapahtumiin reagoitava heti – ”Venäjän tulee sallia vapaa merenkulku”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on antanut lausunnon koskien Venäjän ja Ukrainan välille puhjennutta kriisiä.

Niinistön lausunto on kokonaisuudessaan seuraava:

”Suomen valtiojohto seuraa Kertshinsalmen tapahtumia tarkasti ja olen keskustellut tilanteesta pääministeri Sipilän ja ulkoministeri Soinin kanssa. Jännitteen lieventämiseksi tulee Venäjän sallia vapaa merenkulku sitoumustensa mukaisesti ja ryhtyä toimiin ukrainalaisalusten ja niiden miehistön palauttamiseksi.

Epävakaus alueella on jatkunut pitkään ja eskalaation riski on korkea. Sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö reagoi tapahtumiin viipymättä. YK:n turvallisuusneuvoston hätäistunto on tarpeellinen, jotta tilanne saadaan pikaisesti vakautettua. Riippumaton kansainvälinen tutkimus tapahtumien kulusta on myös tarpeen.”

