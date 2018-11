Kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimon luotsaama Liike Nyt on vahvistanut lähtevänsä mukaan eduskuntavaaleihin.

Keväällä perustettu yhdistys muotoilee ilmoituksessaan asian niin, että ”Liike Nyt lähtee tukemaan ehdokkaita eduskuntavaaleissa”.

”Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että Liikkeen nimissä vaaleihin lähtee ehdokkaita, joista jokainen on oman valitsijayhdistyksensä ehdokas. Valitsijayhdistys vaatii vaalipiiristä 100 nimettyä ja äänioikeutettua kannattajaa ja jokainen voi kerrallaan kannattaa vain yhtä valitsijayhdistystä. Liike tukee ehdokkaidensa nimien keruuta kannattajakortteihin”, Liike Nyt kertoo tiedotteessaan.

Liike Nytin tavoitteena on asettaa ehdokkaita jokaisessa Manner-Suomen vaalipiirissä. Tällä hetkellä ehdokkaita on 50, ja tavoitteena on saada niitä 150. Tämän jälkeen alkaa nimien keruu ehdokkaiden valitsijayhdistysten perustamiseksi.

Hjallis Harkimo itse lähtee ehdolle Uudellamaalla, Yle uutisoi tiedotustilaisuudesta.

Liike Nyt käyttää päätöksenteossaan jäsentensä apua verkkokyselyiden välityksellä. Verkkokyselyssä liikkeen kannattajat nostivat vaaliteemoiksi Itämeren puhdistamisen, yrittäjien sosiaaliturvan kehittämisen sekä yleishyödyllisten yhteisöjen ja ay-liikkeen veroetujen kaventamisen, Liike Nyt kertoo.

”Liikkeen muut vaaliteemat päätämme nettikeskustelun perusteella. Ensi viikolla äänestetään netissä Liikkeen jo aiemmin esittelemästä omasta sote-mallista. Seuraavalla viikolla keskusteluun ja äänestykseen menee laajempi Tiekartta, josta löytyy 30 selkeää vaalitavoitetta”, tiedotteessa kerrotaan.