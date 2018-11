Kansanedustajalta raju tilitys eduskunnan touhusta: ”Kyse on Lex Hölmölästä”

Sinisen tulevaisuuden kansanedustaja ja puoluesihteeri Matti Torvinen kysyy blogissaan, säätääkö eduskunta lakeja silmät ummessa.

Torvinen kritisoi rajusti niin sanottua Lex Kittilää eli kuntalain muutosta, joka tehtiin loppuvuonna 2016.

”Lex Kittilä on ollut tämän vuosisadan suuri virhe. Kuka uskaltaa ryhtyä kuntapoliitikoksi. Sen viitoittamaa tietä nautitaan nyt Rovaniemellä, Lapin käräjäoikeuden toimiessa, ratkaisupakon edessä. Syytteessä on siivoojia, opettajia, eläkeläisiä ja metsureita tai konttoristeja. Heitä syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä”, Torvinen kirjoittaa.

Torvisen mielestä Lex Kittilä tehtiin ”julkisen kohun vuoksi” ja valmistelussa kuultiin niitä, jotka ovat itse mukana Kittilän sotkussa.

Lex Kittilän ideana on se, että valtio voi puuttua kunnan toimintaan. Taustalla on Kittilän kunnan kriisivyyhti, johon liittyvät kuntapäättäjiin kohdistuvat rikosepäilyt. Torvisen mielestä Lex Kittilään johtanut prosessi eduskunnassa on mennyt mönkään.

”Nyt on käynyt niin että ne, jotka ovat olleet taustalla hääräämässä valittajien kanssa, ovat tehneet Lex Hölmölän. Anteeksi Kittilän ihmiset mutta kyse on Lex Hölmölästä. Samat vanhat äijät ovat opastaneet valiokuntia piruus mielessä, saadaan nopeasti Lex Kittilä”, Torvinen kritisoi.

”Lex Kittilä on avannut sellaisen Pandoran lippaan, tai Graalin maljan että alta pois. Perustuslakivaliokunnan lappilaiset jäsenet saavat vielä pitkään selitellä miksi he antoivat näin käydä”, Torvinen jatkaa.

Kittilän kunta arvosteli Kuntalehden mukaan hiljattain sekä Lex Kittilän soveltamista että valtiovarainministeriön toimintaa kunnan virkarikossyytteen saaneiden luottamushenkilöiden pidättämisessä kaikista luottamustoimistaan. Kittilän mukaan on kohtuutonta, jos syytetty voi olla pidätettynä luottamustoimista vuosikausia, kun hänen asiaansa käsitellään eri oikeusistuimissa.

Torvisen mielestä eduskunnan täytyy nyt toimia harkiten esimerkiksi tiedustelulakien säätämisessä.

”Perustuslakimuutos hyväksyttiin pika-aikataululla. Se velvoittaa ratkaisemaan tiedustelulait ja niiden valvonnan hyvin nopeasti. Ja mikä tärkeää, niille edustajille, joita valitaan valvomaan salaista tiedustelua, on tehtävä perinpohjainen turvallisuuselvitys. Ihan ketä tahansa ei voi päästää maamme kannalta merkittävimpien tietojen äärelle. Meillä ei ole varaa vaarantaa kansalaisten turvallisuutta poliittisella myyräntyöllä. Meillä ei ole varaa Lex Hölmölän kaltaisiin epäonnistumisiin. Miksi kansanedustaja saisi tehdä mitä haluaa mutta köyhä siivooja lautakunnassa syyllistyy törkeään rikokseen, noin vain”, Torvinen jyrähtää.