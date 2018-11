”Merkittävä ilmiö” avautumassa Suomen päättäjille – Ministeri tunnustaa: ”Tietopohjassa on ollut aukko” yksineläjistä

Suomessa yhden hengen kotitalouksia on suhteellisesti eniten eläkeikäisessä väestössä, ilmenee Juha Sipilän (kesk) hallituksen tilaamasta, kahdeksan eri asiantuntijan laatimasta raportista. Yhden hengen taloudet asuvat muita useammin vuokralla ja käyttävät valtaosan asumistuesta. Pitkäaikaissairaiden ja työkyvyttömien osuus on yli kaksinkertainen ei-yksinasuviin verrattuna.

Yksinasuminen on yleistynyt Suomessa viimeisen 15 vuoden aikana ja sinkkutalouksia on kaikkiaan yli miljoona eli noin 43 prosenttia kaikista Suomen yli 2,6 miljoonasta kotitaloudesta. Eri ikäluokittain tarkasteltuna yksinasuminen on yleisintä eläkeikäisten eli yli 64-vuotiaiden keskuudessa. Heistä 36 prosenttia asuu yksin. Nuorten aikuisten, 20-34-vuotiaiden kotitalouksista 24 prosenttia on sinkkutalouksia ja keski-ikäisistä, 35-64-vuotiaiden kotitalouksista 21 prosenttia.

Kattavassa, kaikkiaan 104-sivuisessa Yksin osana elinkaarta -raportissa korostetaan, että yksinasuvien määrä on kasvanut kaikissa ikäryhmissä. Asiantuntijoiden mukaan tämä kertoo niin Suomen ikärakenteen vanhenemisesta, perheellistymisen muutoksista kuin myös varallisuuden lisääntymisestä, eli että on varaa valita asua yksin. Yksin myös asutaan vain harvoin yli 20 vuotta peräkkäin, ja usein yksinasuminen liittyy elämänvaiheisiin, itsenäistymiseen ja perheenperustamisen lykkäämiseen sekä avio- ja avoeroihin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) kertoo sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla julkaistussa blogissaan, että yksinasuvien tarpeita on politiikassa tähän asti tunnistettu huonosti.

”Yhteiskuntapolitiikka ja toimintakulttuuri pohjautuvat yhä vahvasti ydinperheajatteluun ja kahden aikuisen tuloilla eläviin kotitalouksiin. Yksinasuvien kohdalla tietopohjassa on ollut aukko”, Saarikko kirjoittaa.

”On jo korkea aika tunnistaa yksineläminen merkittävänä yhteiskunnallisena ilmiönä, ei pelkästään emotionaalisena kysymyksenä, jossa pohditaan eron, leskeyden tai parin muodostumisen syitä”, hän jatkaa.

Yleisen asumistuen menoista yksinasuvat käyttivät vuonna 2017 valtaosan. Kymmenen vuoden aikana yksinasuvien käyttämän asumistuen määrä on 2,4-kertaistunut, mikä on enemmän kuin keskimäärin (1,9-kertaistunut). Sinkkutalouksissa myös käytetään toimeentulotukea muita useammin ja köyhyysrajan alle jäävistä suomalaisista 30 prosenttia asuu yksin.

”Yksinasuvien köyhyyttä poistaisi tehokkaimmin takuueläkkeen sekä työmarkkinatuen/työttömän peruspäivärahan nostaminen. Nämä ovat keskeisimmän pienituloisten yksinasuvien tulonlähteet. On tärkeää, että yksinasuvien erityiset tarpeet otetaan huomioon suunnitteilla olevassa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa”, raportti katsoo.

Uusi raportti kuitenkin korostaa, etteivät yksinasujat ole yhtenäinen, homogeeninen väestöryhmä. Esimerkiksi pitkään, yli 20 vuotta, yksin asuneilla naisilla on keskimäärin paremmat tulot kuin naisilla yleensä, eikä tulokehitys ole keskimäärin heikompaa kuin muilla.

Sen sijaan yksinasuvat kokevat terveydentilansa jonkin verran muita heikommaksi, vaikka asiantuntijat korostavat, että ongelmien tai haasteiden kasautumista tapahtuu vain harvoille.

”Terveyteen ja muuhun hyvinvointiin liittyvät ongelmat korostuivat muutamissa yksinasuvien erityisryhmissä: keski-ikäiset miehet, toimeentulovaikeuksista kärsivät sekä työttömyyden tai työkyvyttömyyden vuoksi työstä poissa olevat. Yksinasuvissa työkyvyttömien tai pitkäaikaisesti sairaiden osuus on yli kaksinkertainen ei-yksinasuviin verrattuna”, raportti listaa.

Saarikko arvioikin, että nyt politiikan kannalta olennaista on se, ”missä vaiheessa esimerkiksi syrjäytyminen tai yksinäisyys tunnistetaan ja että kaikissa erityistilanteissa huomioidaan myös asumisratkaisujen tärkeys ihmisten hyvinvoinnille”.

”Yksin asuvat ovat selvityksen mukaan kuitenkin haavoittuvampia sosiaalisille riskeille kuten sairastumiselle tai työttömäksi joutumiselle. Erityisen vaikeita ovat ne tilanteet, joissa yksinasumiseen yhdistyy pienituloisuutta tai työttömyyttä tai muusta syystä työelämän ulkopuolella oloa. Toisaalta samat tilanteet luovat elämänhallinnan vaikeuksia myös muille kuin yksinasuville.”

