A-studiossa leimahti Ben Zyskowiczin ja Ville Niinistön välillä: ”Se maksaa miljar..” – ”Minä kerron sen!”

Kansanedustajat Ben Zyskowicz (kok) ja Ville Niinistö (vihr) ottivat tiukasti yhteen Ylen A-studion keskustelussa perustulosta. Zyskowicz syytti myös Yleä ”perustulopropagandasta”. Vihreät kannattaa perustuloa, kun taas kokoomus ajaa vastikkeellista perusturvamallia.

”Tässä on tämä periaatteellinen pointti, että kun ihmisten hyvinvointi viime kädessä perustuu työntekoon ja yritteliäisyyteen, niin onko se oikein, että työkykyinen ja työikäinen ihminen päättää, että hänen hyvinvointinsa voi perustua hänen naapurinsa työntekoon eikä hänen omaan työntekoonsa. Minun mielestäni ei”, Zyskowicz linjasi ensimmäisessä, noin 1,5 minuutin puheenvuorossaan.

Niinistö puolestaan huomautti ”kun Ben lopetti tämän monologinsa”, että Kanadan 1970-luvulla tehdyssä perustulokokeilussa merkittävin tulos oli ihmisten hyvinvoinnin paraneminen. Työllisyysvaikutusta mallilla ei ollut.

”Suurin vaikutus oli ihmisten kokema vapautuminen nöyryyttävästä, ahdistavasta sosiaaliturvasta ja byrokratiasta. Sosiaali -ja terveysmenot vähenivät, koska ihmiset voivat paremmin. Tämä on selvästi ihmisten kokemus Suomessakin”, Niinistö sanoi.

Zyskowiczin ja Niinistön keskustelu eteni kuitenkin huuteluksi, jossa toimittaja Sakari Sirkkanen sai muun muassa viisi kertaa kysyä kansanedustajilta, mahtuvatko he samaan hallitukseen ennen kuin hän sai vastauksen.

”Tässä on nyt turha hallitusta muodostaa”, Zyskowicz tokaisi Sirkkasen viidenteen kysymykseen.

Väittely kuitenkin leimahti kunnolla, kun Sirkkanen kysyi, millä vihreiden perustulomalli rahoitettaisiin:

Zyskowicz: ”Se maksaa miljar…”

Niinistö: ”Minä kerron sen!”

Zyskowicz: ”Anna mun puhua välillä”

Niinistö: ”Ei kun minä kerron sen.”

Niinistön mukaan mallin rahoitus perustuisi laajalti pienituloisten nykyistä korkeampaan verotasoon.

”Se olisi noin 40 prosenttia alusta saakka, mutta silloin jäisi 60 prosenttia jokaisesta eurosta käteen, kun nyt tuki leikkautuu kokonaan pois ja käteen jää vähemmän”, hän perusteli.

”Tämä on täyttä puppua, että tämä vihreiden malli olisi kustannettavissa nykyisillä sosiaaliturvamenoilla”, Zyskowicz vastasi ja jatkoi:

”Esimerkiksi opiskelijat saavat 250 kuukaudessa nyt ja sitten he saisivat 560 euroa kuussa. Miten tämä on kustannusneutraali?”

Niinistö: ”Kustannusneutraali valtiolle!”

Zyskowicz: ”Ei todellakaan ole. Sovitaan – Toimittaja, käykö näin? – kuukauden päästä eduskunnan tietopalvelun laskettua tämä me palaamme tänne. Tämä on täyttä puppua. Tietystikään se ei ole kustannusneutraali.

Niinistö: ”Nyt Ben, kunnioittavaa suhtautumista”

Zyskowicz: ”Te väitätte, että se on kustannusneutraali. Sitä se ei todellakaan ole. Rehellisempi on Vasemmistoliitto, joka sanoo suoraan, että he ajavat mallia, joka maksaa miljardeja – niin kuin maksaa teidänkin mallinne.”

"Mahdutteko samaan hallitukseen?"

"Mahdutteko näillä sotu-malleilla samaan hallitukseen?"

"Pieni rauhoittumisen hetki, mahdutteko samaan hallitukseen?" Hmm, miltä vaikuttaa #yleastudio — Li Andersson (@liandersson) November 27, 2018

