Rokottamaton lapsi sairastui tuhkarokkoon Pohjanmaalla, altistuneita useita kymmeniä: ”Erittäin vakava asia”

Pohjanmaalla Luodon kunnassa on todettu tuhkarokkotapaus esikouluikäisellä lapsella. Taudille altistuneita on useita kymmeniä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan asia on erittäin vakava.

”Tartunta alueella, jossa erittäin matala rokotekattavuus. Laumasuojalla on väliä. Pienelle potilaalle pikaista paranemista. Muistutus koko sydämestäni: äidit ja isät, rokottakaa lapsenne”, Saarikko kirjoittaa Twitter-tilillään.

Tauti vahvistettiin tuhkarokoksi tänään torstaina, Mediuutiset kertoo. Tartunnan saanutta lasta ei ole rokotettu tuhkarokkoa vastaan, kerrotaan Vaasan keskussairaalan tiedotteessa.

Tähän mennessä tiedetään, että lapsi on ollut perheensä kanssa matkoilla Lähi-idässä, missä hän on todennäköisesti altistunut tuhkarokolle. Matkustusalueella on käynnissä tuhkarokkoepidemia.

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu muun muassa huoneilman välityksellä.

Tuhkarokolle altistuneita on nyt useita kymmeniä. Altistuneisiin kuuluvat lapsen perhe ja perheen lähipiiriä. Lapsi on ollut myös tartuttavuusaikana ainakin päiväkodissa, Kokkolan sairaalan päivystyksessä sekä viime sunnuntaina 25. marraskuuta alueella pidetyssä yleisötapahtumassa.

Luodon kunta sijaitsee Kokkolan ja Pietarsaaren välillä Pohjanmaan maakunnassa. Altistuneista useat kymmenet ovat puutteellisesti rokotettuja tai rokottamattomia.