Vasemmistonuoret kauhistui Journalistin uutisoimista raiskausväitteistä: ” Puistattavaa – Hävettää että tällaista on katsottu sormien läpi”

Poliittinen nuorisojärjestö Vasemmistonuoret on huolestunut väitetystä seksuaalirikosvyyhdistä, joka linkittyy välillisesti järjestönkin toimintaan. Journalisti-lehti uutisoi torstaina palkittuun toimittajaan Ari Lahdenmäkeen liittyvistä uusista epäilyistä.

Lahdenmäki tuomittiin äskettäin ehdolliseen vankeuteen sekä raiskauksesta että seksuaaliseen tekoon pakottamisesta. Nyt kaksitoista eri naista kertoo Journalisti-lehdelle lisää Lahdenmäen toiminnasta vuosina 2004–2017. Mukana on vuodelta 2004 raiskausepäily, josta jutun mukaan tiedettiin laajalta Vasemmistonuorten piirissä. Lahdenmäki ei ollut järjestön jäsen, mutta hän pyöri sen tapahtumissa.

”Journalistin julkaisema Ari Lahdenmäkeä käsittelevä juttu on puistattavaa luettavaa. Olemme äärimmäisen huolissamme, että tapahtumiemme yhteydessä on tapahtunut tällaista. Järjestömme tavoitteena on luoda kaikille mahdollisimman turvallinen ilmapiiri”, Vasemmistonuoret kommentoi.

Vasemmistonuoret toteaa, että artikkelin mukaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja häirintään ei puututtu kunnolla vasemmistonuorten piireissä.

”Viime vuosien aikana Vasemmistonuorten tapahtumissa on otettu käyttöön turvallisemman tilan sääntöjä ja nimetty häirintäyhteyshenkilöitä. Tänä vuonna on tehty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, jonka pohjalta parhaillaan päivitetään vuonna 2010 laadittua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Työtä on aina tehtävä turvallisuuteen tähtäävien rakenteiden vahvistamiseksi”, järjestö jatkaa.

Myös Vasemmistonuorten nykyinen puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan kommentoi asiaa Puheenvuoron blogissaan.

”Vaikken ole koskaan itse tavannut Lahdenmäkeä, olin kuullut aiemmin siitä, miten hän oli ahdistellut toimittajia, mutta en ollut aiemmin kuullut mitään hänen aiemmista kytköksistään Vasemmistonuoriin. Vuonna 2004 olin neljätoista enkä ollut Vasemmistonuorten jäsen”, Zidan kirjoittaa.

”Silti minua hävettää ja suututtaa, että piireissä, joiden pitäisi olla feministisiä, tällaisia asioita on katsottu sormien läpi ja katsotaan yhä.”

Hän toteaa, että mikään järjestö ei ole immuuni hiljaisuuden kulttuurin syntymiselle. Hänen mukaansa tämä kulttuuri on rikottava.

”Joskus mietin sitä, miten poliittinen toiminta ja siinä olevat hierarkiset rakenteet tarjoavat oivan maaperän heille, jotka haluavat tehdä muille pahaa ja hiljaisen hyväksynnän antamiselle. Olen kuullut jälkikäteen tapauksista, joihin olisi pitänyt puuttua. Ei riitä, että tehdään matala kynnys ilmoittaa häirinnästä, vaan häirintään tulisi myös oikeasti puuttua”, Zidan linjaa.

”Ymmärrän, että usein nämä tilanteet koetaan vaikeiksi. Se ei ole riittävä syy olla toimimatta. Ei riitä, että on salaisuuksia joista kaikki tietävät, mutta kukaan ei sano mitään.”