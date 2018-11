Massiivinen Helsinki-Tallinna-tunnelihanke etenee – pian paljastetaan rahoitusta: ”Minä ja Peter olemme rahoittaneet tähän asti”

Peter Vesterbackan vetämä massiivinen Helsinki-Tallinna-tunnelihanke etenee ja hankkeen rahoituskuviosta paljastetaan pian lisätietoja.

15 miljardin euron hanke on niin suuri, että se voi toteutuessaan vaikuttaa Suomen kansantalouden suhdanteisiinkin, sanoo Vesterbackan yhtiökumppani, Finest Bay Area Development Oy:n perustaja ja hallituksen jäsen Kustaa Valtonen.

”Tämä on suurin projekti Suomessa sitten 1800-luvun puolivälin, kun kanavia tehtiin Suomeen – se oli noin puolet Suomen bruttokansantuotteesta. Tämän hankkeen vaikutus on pienempi, mutta merkittävä kuitenkin.”

Kaksikon yhtiö Finest Bay Area Development allekirjoitti vuosi sitten tunnelihankkeesta aiesopimuksen niin sanotun yrityskonsortion kanssa. Konsortioon kuuluvat Finest Bayn lisäksi konsulttijätti Pöyry, A-Insinöörit sekä Fira. Tavoitteena oli ruveta toteuttamaan tunnelin tarkempaa suunnittelua ja vahvistaa konsortiota uusilla kiinalaisilla kumppaneilla.

Rahoituksen yksityiskohdista Valtonen ei vielä torstaina halunnut puhua. Hän kuitenkin vakuuttaa Uudelle Suomelle olevansa luottavainen hankkeen etenemisen ja toteutumisen suhteen. Aiesopimuksen jälkeinen vuosi on edennyt suunnitellusti, sanoo myös Pöyryn Pohjois-Euroopan Alueellisten toimintojen johtaja Markku Oksanen.

”Olemme vieneet hanketta eteenpäin useammalla rintamalla. Yksi niistä on tämä ympäristövaikutusten arviointi, joka on käynnistetty viime keväänä. Meillä on ollut keskimäärin 40 henkeä töissä viime toukokuusta lähtien kumppaneiltamme, pääasiassa Pöyryltä”, Valtonen kertoo.

Mistä raha tähän suunnittelutyöhön tulee? 40 hengen konsulttitiimin pyörittäminen ei ole ilmaista.

”Finest Bay Area Developmentin perustajat, minä ja Peter, olemme sitä rahoittaneet tähän asti”, Valtonen kertoo.

Vesterbacka ja Valtonen ovat avoimesti kertoneet, että suuri osa hankkeen lopullisesta rahoituksesta tullee Kiinasta tai muualta Aasiasta. Ulkopuolista rahoitusta alettiin kerätä viime kesänä.

”Olemme käyneet tällaisen turneen tekemässä Aasiassa – Peking, Shanghai, Singapore, Hongkong – ja sitten Euroopassa, Pariisia ja niin edespäin”, Valtonen sanoo.

”Tähän tulee muodostumaan jonkinlainen miksi kiinalaista rahaa, kansainvälistä rahaa ja pohjoismaista rahaa.”

Yrityskonsortion hanketta valmistellaan yhteistyössä sekä Suomen että Viron virkamiesten kanssa. Viranomaisilla on keskeinen rooli muun muassa ympäristövaikutusarvioiden hyväksymisessä, Oksanen toteaa. Ympäristövaikutusarviointi alkaa Suomessa jo lähiaikoina, Viron tullessa hieman perässä.

Lähtökohtaisesti valtiot suhtautuvat jättihankkeeseen suopeasti, sillä pääministeri Juha Sipilä ja Viron-kollegansa Juri Ratas ilmoittivat keväällä, että Helsingin ja Tallinnan välinen merenalainen rautatietunneli tarvitsee toteutuakseen yksityistä rahoitusta. Tunnelihanke on esillä myös tämän viikon perjantaina, kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja Viron talous- ja infrastruktuuriministeri Kadri Simson tapaavat.

Hanke on toteutuessaan yksi Euroopan suurimpia rakennushankkeita, ja se on saanut paljon huomiota maailmalla. Suomessa moni on voinut jäädä käsitykseen, että tunneli olisi epärealistista haihattelua, joka ei tule toteutumaan, koska ”virallisemmaksi” tunnelihankkeeksi kutsuttu viranomaisselvitys ei ole edennyt. Valtonen tosin sanoo, että heidän hankkeensa on käytännössä jatkumoa viranomaisselvitykselle, jossa Finest Bay Area oli mukanakin.

Valtosen mukaan hankkeessa pidetään yhä kiinni tavoitteesta aloittaa liikenne jo loppuvuodesta 2024. Toinen lukkoon lyöty peruspilari on 15 miljardin euron rakennusbudjetti.

Finest Bay Area Development Oy kertoo hankkeen rahoituksen tilanteesta ja ympäristövaikutusarvioinnista lisää maanantaina.