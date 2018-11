Kansanedustajien sopeutumisrahaan 300 € lisää? ”Eihän tällaisia pitänyt tehdä!”, ”Tästä tulee vielä kunnon sotku”

Kansanedustajien sopeutumisrahan korotukset torpataan perussuomalaisista. Myös kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen twiittaa toivovansa korotusten poistamista. Korotukset liittyvät uudistukseen, jossa ollaan luopumassa sopeutumiseläkkeistä.

Sopeutumisraha on tarkoitettu kansanedustajien työttömyysturvaksi. Nykyisin raha on noin 1800 euroa. Ennen vuotta 2011 kansanedustajana ollut voi saada sopeutumiseläkettä, jos hän ei työllisty työmarkkinoilla. Julkisuudessa on kuitenkin kohuttu työelämässä olevista ex-kansanedustajista, jotka ovat nostaneet sopeutumiseläkettä sillä perusteella, että se ei ota huomioon pääomatuloja.

Eduskuntaryhmät sopivat keväällä, että kritisoidusta järjestelmästä luovutaan. Samalla sovittiin sopeutumiseläkkeen korvaajan eli niukemman sopeutumisrahan tason nostamisesta. Tarkka summa jäi auki, mutta keskusteluissa oli esillä noin 300 euron korotus sopeutumisrahan kuukausitasoon.

Ehdotus uudesta sopeutumisrahajärjestelmästä on määrä esitellä tänään.

STT kertoi torstai-iltana, että sopeutumisraha nousisi 2100 euroon ja sitä olisi mahdollista saada enintään kolme vuotta eduskunnan jättämisen jälkeen. Tämä vastaisi suunnilleen samaa, mitä Uusi Suomi kertoi kesän korvalla. Lue lisää: 300 euron korotus kansanedustajien sopeutumisrahaan? – Näin eduskunta sopi ”uusista etuuksista”

Kansanedustaja Heinonen hämmästeli STT:n tietoja Twitterissä.

”Eihän tässä tällaisia pitänyt tehdä! Toivottavasti kaikki korotukset poistetaan”, Heinonen twiittasi.

”Tästä tulee vielä kunnon sotku. Järki käteen nyt”, Heinonen vielä jatkoi tänään viitaten perussuomalaisiin.

Perussuomalaiset tiedotti torstaina vastustavansa yksimielisesti sopeutumisrahan korotusta. Puolue puhui yllättäen 500 eurosta, joka ei ainakaan viime päivinä ole ollut julkisuudessa.

”Emme voi hyväksyä kokonaisuutta, koska sopeutumisrahaa ollaan nostamassa jopa 500 euroa kuukaudessa. Tavoitteenamme oli purkaa kohtuuttomuuksia, mutta nyt ollaankin hamuamassa parempia etuisuuksia, joita ei voi hyväksyä”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri sanoi tiedotteessa.

Perussuomalaisten mukaan esityksessä on hyviäkin kohtia, mutta kokonaisuus ratkaisee, eikä Meren mukaan ”tällainen kerta kaikkiaan käy”.

Perussuomalaiset irtautui eduskuntapuolueiden yhteisestä sopimuksesta viime hetkellä toukokuussa siitä huolimatta, että Paula Risikko on huomauttanut, että yhteisten neuvotteluiden toinen vaihtoehto, ansiosidonnaiseen siirtyminen, olisi nostanut kansanedustajien turvan tasoa vielä enemmän.