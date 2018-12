Poliitikkopörssi: Antti Rinne kiri Petteri Orpon ohi Alma-kyselyssä

Pääministeri Juha Sipilän ja oman liikkeensä perustaneen Hjallis Harkimon suosio on lähes tasoissa.

Alman kannatuskyselyssä selvitettiin taas myös yksittäisten poliitikkojen suosiota kysymällä kenelle kansa olisi valmis antamaan enemmän päätösvaltaa. Poliitikkopörssin tuloksia voit tarkastella graafista jutun alaosasta.

Luonnollisesti kansansuosikki, tasavallan presidentti Sauli Niinistö on edelleen täysin omassa luokassaan, ja hänen suosionsa on jopa noussut edellisistä kyselyistä. Kun keväällä ja elokuussa Niinistölle olisi lisää valtaa antanut 64 % vastaajista, nyt luku on noussut 67 prosenttiin.

Päivänpolitiikan ja eduskuntapuolueiden ykkönen on vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto, jonka suosio nousi 41 prosentista 44 prosenttiin. Ero seuraavana olevaan Li Anderssoniin on merkittävä, sillä vasemmistoliiton puheenjohtajaa kannattaa 31 % vastaajista. Tosin hänenkin kannatuskäyränsä on nyt nousujohteinen.

Koko kuluneen vuoden Alma-kyselyissä kokoomuksen Petteri Orpon kanssa tasoissa ollut SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on nyt ottanut pientä etumatkaa valtiovarainministeriin, sillä Rinteelle lisää päätösvaltaa antaisi 24 % vastaajista, kun Orpon luku on 21 %.

Rinteen ja Orpon väliin mahtuu puoluepomoista vielä kristillisdemokraattien Sari Essayah (23 %).

Häkkänen Orpon niskassa

Orpon asema ei ole helppo, sillä hänen eteensä Alma-kyselyssä kiilaa myös kokoomuksen entinen ministeri ja puheenjohtajaehdokas, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

22 prosentin kannatuksen saanut Vapaavuori on kovaan ääneen arvostellut sote- ja maakuntauudistusta, jota Orpon johtama kokoomus on yhdessä keskustan kanssa yrittänyt viedä eteenpäin koko tämän vaalikauden ajan.

Ja aivan Orpon niskaan hönkii tuore isä, oikeusministeri Antti Häkkänen (20 %), jota monissa piireissä pidetään kokoomuksen tulevaisuuden puheenjohtajana.

Orpon sote-kumppanin, keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän suosio on tipahtanut edellisestä kyselystä pari prosenttiyksikköä 17 prosenttiin ja kolmannen hallituspuolueen sinisten puheenjohtajalle Sampo Terholle antaisi lisää päätösvaltaa vain 12 % vastaajista. Terhon oppi-isän ja puoluekollegan, perussuomalaisten entisen puheenjohtajan Timo Soinin prosenttiluku on täsmälleen sama.

Perussuomalaisten nykyiseen puheenjohtajaan Jussi Halla-ahoon luottaa 13 % vastaajista.

Liike Nytin perustajan, kokoomuksen Orpon entisen kaverin ja ex-puoluekollegan Hjallis Harkimon päätöksentekokykyyn luottaa 16 % vastaajista.