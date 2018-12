Nyt alkoi kova syyttely: ”Antti Rinne on ay-eliitin sorminukke”

Sinisten puheenjohtaja, kulttuuri- ja eurooppaministeri Sampo Terho haukkuu sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen ”ay-eliitin sorminukeksi”.

Terho viittaa Rinteen kritiikkiin sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin) tilaamaan selvitykseen ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta. Tehtävänantona oli selvittää ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentaminen kaikille palkansaajille.

Nykyisin ansiosidonnaista eivät saa kuin työttömyyskassan jäsenet, vaikka kaikki työntekijät maksavat työttömyysvakuutusmaksua, joilla järjestelmää rahoitetaan. Kassojen jäsenmaksut kattavat 5,5 prosenttia maksetuista ansiopäivärahoista.

Rinne sätti tuoreeltaan Teollisuuden palkansaajien kokouksessa, että selvityksessä etsitään uusia keinoja ay-liikkeen rapauttamiseksi.

”Antti Rinne on ay-eliitin sorminukke. Hänet vaihdettiin aikanaan Jutta Urpilaisen tilalle vahvistamaan ay-eliitin valtaa, ei parantamaan suomalaisten elämää. Se on hänen tehtävänsä ja tarkoituksensa, ja on äänestäjän kuluttajansuojan kannalta hyvä, että hän yhä vähemmän peittelee tätä itsestäänselvyyttä”, Terho arvostelee blogissaan.

Sdp:n pää-äänenkannattaja Demokraatti kertoo Rinteen linjanneen puolueen ajavan tulevalla vaalikaudella reiluja pelisääntöjä työelämään ja hyvinvointivaltion kehittämistä. Demokraatin mukaan Rinteen linjaus tarkoittaa yleissitovuuden turvaamista, kolmikantaista valmistelua ja reilua työlainsäädäntöä, jotta keskusjärjestöjen jäseninä olevat palkansaajat pärjäävät.

Seuraavat eduskuntavaalit pidetään ensi keväänä ja julkisuudessa poliitikkojen puheet ovat alkaneet terävöityä. Terho pitää Rinteen lausuntoa typerryttävänä.

”Eikö hieman parempi tavoite olisi, että kaikki suomalaiset pärjäävät, eivätkä ainoastaan keskusjärjestöjen jäsenet?” Terho kysyy.