Kansanedustaja julkaisi synkän listan raiskausuutisista – ”Tähän on reagoitava heti”

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps) vaatii eduskuntaan pikaista ajankohtaiskeskustelua seksuaalirikollisuuden tilanteesta ja ehkäisemisestä Suomessa. Juvonen on julkaissut keskustelualoitteensa yhteydessä listan viime aikoina uutisiin nousseista epäillyistä raiskauksista ja seksuaalirikoksista.

Erityisesti Oulun poliisin tutkima epäilty alaikäisen tytön raiskausrinki on järkyttänyt suomalaisia.

”Eilinen uutinen Oulun tapahtumista on järkyttänyt suomalaisia ja ihmiset ovat kyselleet ja lähettäneet paljon sähköpostia ja kysymyksiä siitä, miten aiomme tähän seksuaalirikollisuuteen Suomessa puuttua. Ajankohtaiskeskustelu on siksikin tarpeellinen. Kansalaisten on saatava vastauksia kysymyksiinsä”, Juvonen toteaa.

”Ajankohtaiskeskustelussa olisi syytä tuoda esiin poliisin uusimmat tilastot liittyen seksuaalirikoksiin ja niistä annettuihin tuomioihin sekä kertoa, millä eri toimilla Suomessa lähdemme ennaltaehkäisemään seksuaalirikoksia. Viime päivien uutiset lukuisista seksuaalirikoksista ovat hyvin huolestuttavia ja niihin on reagoitava heti”, hän jatkaa.

Juvonen nostaa aloitteeseen esiin seuraavat viimeaikaiset uutiset, joissa on kyse epäillyistä, poliisille ilmoitetuista seksuaalirikoksista (juttu jatkuu listan jälkeen):

30. 7. 2018 uutisoitiin, että nainen raiskattiin uimarannan läheisyydessä Espoossa (Ilta-Sanomat).

6. 8. 2018 uutisoitiin, että nainen raiskattiin teräaseella uhaten Pieksämäellä (Länsi-Savo).

10. 8. 2018 uutisoitiin, että nuori nainen raiskattiin metsikössä Hyvinkäällä (Ilta-Sanomat).

25. 8. 2018 uutisoitiin, että mies yritti raiskata kehityshäiriöisen naisen Espoossa (Nurmijärven Uutiset).

11. 10. 2018 uutisoitiin miehestä, joka oli jo tuomittu kymmenien poikien hyväksikäytöstä, mutta joka oli uusinut tekojaan myöhemmin (MTV).

2. 11. 2018 uutisoitiin, että nainen raiskattiin Karviassa (Satakunnan Kansa).

7. 11. 2018 uutisoitiin, että mies raiskasi naisen Espoossa (Helsingin Sanomat).

6. 11. 2018 uutisoitiin, että mies raiskasi naisen Jämsässä (Keskisuomalainen).

15. 11. 2018 uutisoitiin, että miesjoukko raiskasi naisen Seinäjoella (Yle).

17. 11. 2018 uutisoitiin, että oululaismies raiskasi naisen ja tytön saman yönä (Iltalehti).

27. 11. 2018 uutisoitiin, että Oulun poliisi tutkii epäiltyjä kahteen lapseen kohdistuneita seksuaalirikoksia (Iltalehti).

28. 11. 2018 uutisoitiin, että mies raiskasi kaksi naista perusteluna se, että Euroopassa saisi ”harrastaa seksiä vapaasti” (MTV uutiset).

30. 11. 2018 uutisoitiin, että kolme miestä raiskasi naisen Espoossa (Yle).

3. 12. 2018 uutisoitiin, että useiden miesten epäillään raiskanneen Oulussa 10-15-vuotiaan lapsen (MTV uutiset).

Poliisin tilastot: Seksuaalinen häirintä lisääntyi, mutta raiskaukset vähentyivät alkuvuodesta

Juvonen taustoittaa sanomaansa poliisihallituksen heinäkuisella puolivuotistilastolla. Poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä oli kasvanut alkuvuoden 2018 aikana verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen ahdistelun ilmoitukset olivat lisääntyneet.

Poliisihallitus nimesikin heinäkuun tiedotteessaan seksuaalisen häirinnän uusien ”kasvavien trendien” joukkoon. Sen sijaan raiskausrikosten määrä oli alkuvuoden aikana hieman laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (603 ilmoitettua rikosta edellisvuoden 633:n sijaan). Kuitenkin koko viime vuoden eli vuoden 2017 tilastossa ilmoitettujen raiskausten määrä kasvoi reilusti: vuonna 2016 ilmoitettuja raiskauksia oli 1167 kappaletta, vuonna 2017 jo 1263 kappaletta.

”Olemme käyneet eduskunnassa ajankohtaiskeskustelun seksuaalisesta häirinnnästä ja ahdistelusta, joka liittyi maailmanlaajuiseen Meetoo-kampanjaan. Eduskunnassa tulisi keskustella myös siitä, että miten voimme yhteiskuntana vaikuttaa siihen, että saisimme nollatoleranssin kaikenlaisille seksuaalirikoksille, joista raiskaukset ja törkeät lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat nousseet nyt erityisesti esiin viime aikojen uutisissa ja joiden määrä näyttää kaikkien tilastojen valossa olevan entisestään kasvussa”, Juvonen perustelee aloitettaan.

”Seksuaalirikollisuus heikentää yleistä turvallisuuden tunnetta. Tämän keskustelualoitteen tarkoitus on saattaa raiskausrikollisuus ja lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset keskusteluun eduskunnassa, jotta voisimme yhdessä pohtia keinoja niiden ennaltaehkäisemiseksi. Yksi osa ennaltaehkäisyä on lakihankkeet, joita hallituksella mahdollisesti on tulossa tai suunnitteilla liittyen näiden rikosten ennaltaehkäisyyn.”

Sisäministeri Kai Mykkänen korosti maanantaina Ylen A-studiossa hallituksen toimia, joilla nopeutetaan rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkotuksia ja tiukennetaan rangaistuksia seksuaalirikoksista.

