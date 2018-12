Antti Rinne häkeltyi Orpon tuhlailukritiikistä: ”Peili yhä hukassa – kannustaa suurituloisia veroalella, pienituloisia leikkauksilla”

Sdp:n puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rinne kummastelee, kuinka kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo arvostelee sdp:n talouspoliittisia linjauksia, kun Valtiontalouden tarkastusvirasto juuri kritisoi Juha Sipilän (kesk) hallituksen talouspolitiikkaa.

VTV:n mukaan Suomella olisi ollut varaa kireämpään verotukseen hallituksen omienkin tavoitteiden puitteissa. Hallitus kirjasi jo kautensa alussa ohjelmaansa, että kokonaisveroaste ei saa nousta. VTV:n laskujen mukaan kokonaisveroaste laskisi noin kaksi prosenttiyksikköä vuosina 2015-2019. Kireämpi veropolitiikka olisi viraston mukaan ”auttanut nimellistä ja rakenteellista alijäämää koskevien tavoitteiden varmempaa saavuttamista”.

”Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kuitenkin löytänyt tällekin kritiikille syylliseksi sdp:n. Vaikuttaa siltä, että kokoomuksen peili on edelleen hukassa”, Rinne kirjoittaa Facebookissa.

Rinne viittaa Talouselämän haastatteluun, jossa Orpo moittii sdp:n menopolitiikkaa ”täysin vastuuttomaksi”. Lisäksi valtiovarainministeri totesi suoraan, ettei verojen alentaminen ”kaduta yhtään”.

”Demareiden jutuissa ei ole järjen häivääkään. He vaativat tiukempaa finanssipolitiikkaa, mutta samaan aikaan he ovat syytämässä pysyviin menoihin miljardeja. Heillä on se näkökulmaongelma, että nämä eivät ole yhteiskunnan rahoja mitä me käytämme, vaan ihmisten rahoja. Ja meillä on tavoite ottaa niistä mahdollisimman vähän, jotta työnteko kannattaisi”, Orpo sanoi TE:lle.

Rinne taas katsoo, että kokoomuksen ja Orpon näkökulma on vinksallaan.

”Orpon ajattelussa suurituloisille kannustimena on veronkevennykset, pieni- ja keskituloisille kannustimena on leikkaukset. Kun on kyse veronkevennyksistä suurituloisille, valtionkassa on Orpolle pohjaton. Kun taas on kyse osaamiseen ja koulutukseen panostamisesta tai pieni- ja keskituloisten aseman parantamisesta, Orpon mukaan rahat ovat aina loppu”, Rinne tylyttää.

”Osaamiseen, koulutukseen sekä ihmisten hyvinvoinnin ja aseman parantamiseen panostaminen on vastuullista politiikkaa. Sen sijaan olisi täysin vastuutonta jättää tulevaisuusinvestoinnit tekemättä”, Rinne sanoo ja korostaa, että puolueiden linjoissa on eroja.

