Oulun seksuaalirikokset: Nyt tuli Juha Sipilän lausunto – ”Järkyttävä, epäinhimillinen teko"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on antanut virallisen lausunnon Oulun tapahtumista eli seksuaalirikosten sarjasta, josta epäillään tällä hetkellä yhdeksää ulkomaalaistaustaista miestä.

Oulun poliisi tutkii parhaillaan kolmea vakavaa lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta, joista ainakin yksi on pitkäkestoinen, toistuva teko ja käsittää useita epäiltyjä. Sipilän mukaan ”tapahtumat ovat herättäneet laajaa järkytystä ja syystä”.

”Lapseen kohdistuva seksuaalirikos on epäinhimillinen teko, jonka pahuutta ei voi käsittää”, Sipilä sanoo.

”Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Kyse on perustavaa laatua olevasta asiasta. Tätä oikeutta on puolustettava kaikissa tilanteissa ja sen loukkauksiin on puututtava.”

Poliisin mukaan laajimmassa rikoksessa epäiltynä on useita ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin lapsiin.

Rikoksen uhrin kärsimystä ei voi mitenkään poistaa, Sipilä sanoo.

”Oikeusvaltiossa syylliset saavat rangaistuksen etnisyydestä riippumatta. Oulun tapauksen tutkinnasta ja tiedottamisesta vastaa poliisi, tuomiosta oikeuslaitos”, pääministeri korostaa.

”Seksuaalirikosten rangaistusten on vastattava kansan oikeustajua. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksien koventamisesta.”

Alla Sipilän twiitti ja linkki lausuntoon valtioneuvoston sivuilla.