Kiista alkoholin etämyynnistä – Ministeriö: Uutta lakia ei tule

Sosiaali- ja terveysministeriö ei esitä lain täsmentämistä alkoholin etämyynnin osalta. Ministeriö kertoo, ettei se laadi asiasta lakiesitystä.

Alkoholin etämyynnin kysymys on herättänyt kiistaa hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen kesken. Keskusta on halunnut kieltää alkoholin etämyynnin, kun taas kokoomuksen linjana on ollut, ettei nykyinen alkoholi kiellä etämyyntiä.

Ministeriö vetoaa nyt oikeuskanslerin selvitykseen, jonka mukaan nykyinen laki ei vaadi muutoksia tai selvennystä. Oikeuskansleri katsoo, että on ”tavanomaista, ettei lainsäädäntö kaikissa tilanteissa anna suoraa vastausta kaikkiin mahdollisin erilaisiin tilanteisiin, vaan sitä joudutaan tuomioistuimissa ja viranomaisissa tulkitsemaan”.

”Oikeuskanslerin lausunto tuo pitkään jatkuneeseen epäselvyyden tilaan selkeyttä. Saimme tukea ja viitoitusta sille, että ensin pitää katsoa miten laki toimii. Jos viranomaisvalvontaa tehostetaan nyt, saamme lain soveltamisesta tietoa vasta seuraavalla hallituskaudella. Näin ollen tällä vaalikaudella alkoholilain muutoksia etämyynnin osalta ei ole perusteltua tehdä”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk).

Eduskunta uudisti alkoholilain viime joulukuussa ja salli tuolloin vahvempien oluiden sekä lonkeroiden ja muiden juomasekoitteiden myymisen kioskeissa ja ruokakaupoissa. Lain käsittelyn yhteydessä väännettiin kättä myös etämyynnistä. Korkeimmassa oikeudessa tuolloin keskeneräisenä olleen Alkotaxi-jupakan vuoksi etämyyntiin ei kuitenkaan puututtu. Eduskunta kuitenkin velvoitti hallitusta selvittämään etämyyntiä koskevat säädökset.

Alkotaxi-tapauksessa korkein oikeus tuomitsi yrittäjän kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen alkoholirikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Yrityksen katsottiin syyllistyneen laittomaan alkoholin myyntiin, eikä hän ollut maksanut myymistään juomista alkoholijuoma- tai juomapakkausveroa.

”Korkeimman oikeuden antama ennakkopäätös on jo selkeyttänyt alkoholisäännösten tulkintaa. Oikeuskanslerin lausunto tukee ajatusta siitä, että viranomaiset ja tuomioistuimet voivat täsmentää tulkintoja lisää”, Saarikko toteaa.

Lokakuussa EU-komissio antoi lausunnon alkoholin etämyynnistä Suomelle. Komission mukaan etämyytyjen alkoholijuomien maahantuonnin rajoittaminen olisi EU:n perussopimuksen ja tavaroiden vapaan liikkumisen periaatteen vastaista.

Komissio ehdotti Suomelle, että alkoholin etämyyntiä varten voisi olla omia viranomaisten hyväksymiä jakelupisteitä. Komissio viittasi alkoholilain 27. pykälään, jossa puhutaan luovutuspaikoista.

