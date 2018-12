Eero Heinäluoma: ”Keltaisten liivien” mellakat varoitus myös Suomelle

Sdp:n eurovaaliehdokkaaksi keskiviikkona ilmoittautunut kansanedustaja Eero Heinäluoma pitää Ranskan ”keltaisten liivien” kansanliikettä muistutuksena siitä, että ilmastopolitiikan nimissä ei saa unohtaa oikeudenmukaisuutta.

Heinäluoman mukaan Ranskan mielenosoitukset ovat olleet tyypillisesti paikallinen ilmiö: ranskalaiset lähtevät helposti kaduille. ”Meilläkin vastustetaan hallitusta, mutta toiminta on paljon järjestäytyneempää.”

”Mutta tämä pätee myös Suomessa: jos hyvän asian vuoksi nostetaan veroja, on katsottava, keihin se kohdistuu”, Heinäluoma sanoi ja myönsi, että Ranskan esimerkki on varoitus myös muille EU-maille.

Ranskan presidentti ilmoitti tiistaina peruvansa hallituksen suunnittelemat polttoaineverojen korotukset, joita se oli perustellut ilmastonmuutoksen vastaisella taistelulla. Keltaisten liivien joukko sai siis päällimmäisen vaatimuksensa toteutettua, mutta osa liikkeestä suunnittelee yhä hallituksen vastaisia tempauksia.

Heinäluoman ehdokkuus ensi toukokuun 26:ntena pidettävissä eurovaaleissa vaatii vielä Sdp:n siunauksen, mutta käytännössä Sdp:n entisen puheenjohtajan, eduskunnan entisen puhemiehen ja valtiovarainministerin ehdokkuutta voi pitää varmana.

Heinäluomalla on myös hyvät mahdollisuudet tulla valituksi. Sdp:llä on nykyisessä europarlamentissa kaksi edustajaa, Liisa Jaakonsaari ja Miapetra Kumpula-Natri, joista ensin mainittu on ilmoittanut jättävänsä paikkansa.

Jos Sdp nousee huhtikuun eduskuntavaaleissa pääministeripuolueeksi, se pääsee valitsemaan myös Suomen seuraavan EU-komissaarin. Heinäluoman nimi on ollut myös näissä pohdinnoissa esillä, mutta demarilähteiden mukaan Jutta Urpilainen on todennäköisempi valinta, jos hän suostuu.

Heinäluoman ilmoitus EU-vaaliehdokkuudesta jättää Helsingin vaalipiirissä 9 700 ääntä muiden jaettavaksi, ja niistä kilpailtaessa vahvoilla on Eero Heinäluoman tytär Eveliina Heinäluoma.

EU-parlamenttiin pyrkivä isä-Heinäluoma ei kuitenkaan suostunut sanomaan suoraan, aikooko hän testamentata eduskuntavaalien äänensä tyttärelleen tekemällä vaalityötä hänen puolestaan.

”Olen sillä tavalla luottavainen, että meillä [sdp:ssä] on hyviä eduskuntavaaliehdokkaita myös Helsingissä. Minulla on Helsingissä eduskuntavaaleissa oma suosikkini, mutta ajattelin jättää sen itseni ja tämän suosikin väliseksi salaisuudeksi”, Heinäluoma vastasi kysymykseen tyttärensä tukemisesta.

Eero Heinäluoma on hiljattain mennyt naimisiin, ja hän sanoi keskustelleensa ehdokkuudestaan vaimonsa kanssa. ”Puoliso ei valittanut”, hän sanoi. Pariskunta ei aio muuttaa Brysseliin asumaan, vaan Heinäluoma aikoo hoitaa europarlamentaarikon tehtävää edes takaisin matkustelemalla, kuin ”maakuntakansanedustajan työtä”.

”Jos tulen valituksi”, hän lisäsi.

