Kansanedustajan järkytys: ”Hirvittävä byrokratiamylly” musertaa työtöntä Suomessa

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari pitää Suomen tapaa kohdella työttömiä ”musertavana mallina”, sillä henkilökohtainen palvelu puuttuu.

”Byrokratiamylly näyttää olevan hirvittävä. Henkilökohtainen palvelu on taruolento”, Jaskari kirjoittaa blogissaan.

Jaskari toteaa, että perinteisen mallin mukaan työttömän ei kannata liikaa yrittää tai ainakaan ilmoittaa työllistymispyrkimyksistään viranomaisille. Jos viranomainen epäilee työttömän statuksen muuttuneen opiskelijaksi tai yrittäjäksi, voi seurata jopa kuukausien mittainen kirjeralli, jonka aikana työttömän toimeentulo katkeaa, Jaskari toteaa.

”Mikäli statuksesi edes voidaan olettaa muuttuneen työttömästä opiskelijaksi tai yrittäjäksi, pyydettiin heti selvityspyyntö. Selvityspyynnön ajaksi katkeaa aina työttömyyskorvaus. Kun olet katkerana vastannut mielestäsi aiheettomaan selvityspyyntöön, viranomaisella on 30 päivää aikaa vastata sinulle. No vastaus voi olla, että anna lisäselvityksiä. Jälleen viranomaisella on 30 päivää aikaa vastata vastineeseen. Valtaosasta päätöksiä et voi valittaa. Yhtäkkiä et ole saanut mistään rahaa kahteen-kolmeen kuukauteen. Ihmiset betonoidaan paikalleen”, hän kirjoittaa.

Jaskari kertoo Tampereen seudun työllisyyskokeilusta, jossa kunnat ja TE-toimistot yhteistyössä saivat palveluneuvojien määrää kasvatettua.

”Henkilökohtainen palveluneuvojasi pystyi suoraan päättämään, hyväksytäänkö sinut vaikka työkokeiluun paikallisen yritykseen. Palkkatukipäätökset tulivat nopeasti. Yhteiset tietojärjestelmät olivat sekä kunnan viranomaisten että TE-toimiston käytettävissä reaaliaikaisesti”, Jaskari kehuu.

Mutta nyt, kun kokeilu päättyy, Tampereen seudullakin palataan taas vanhaan kirjeralliin. Jaskari vaatii, että reaaliaikaiset tiedot työttömien tilanteesta tulisi olla kaikkien auttavien viranomisten käsillä.

”Siirtymistä työttömästä opiskelijaksi, työlliseksi tai yrittäjäksi pitää tukea, ei rangaista”, Jaskari vaatii.

