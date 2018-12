Näkökulma: Hallitukselle oli käydä todellinen vaalimoka – sitten joku hoksasi karenssin

Karenssien lyhentämisen kytkeminen irtisanomislakiin on hallitukselta ovela veto. Oppositiossa on katsottu, että taktista peliälyä tässä on sen verran enemmän kuin hallituksen siirroissa noin yleisesti, että kuviossa on oltu näkevinään EK:n toimitusjohtaja, ex-elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen (kok) kädenjälki.

Karenssien lyhentäminen teki irtisanomislaista kertaheitolla budjettilain, mikä suomeksi tarkoittaa, että se pääsi eduskunnassa ohituskaistalle. Eduskunnassa kaikki budjettilait eli lait, jotka suoraan vaikuttavat valtion ensi vuoden budjettiin on hyväksyttävä luonnollisesti ennen vuodenvaihdetta.

LUE MYÖS: Potkut saavalle kohta 60 päivän karenssi, loparit ottavalle 90 päivää – Ex-työministeri panisi kaikki uusiksi

Karenssien lyhentämisellä on valtion budjetin näkökulmasta kärpäsen kakan kokoinen vaikutus. Sen arvioidaan nostavan valtion työttömyysmenoja 6,8 miljoonaa euroa, kun koko budjetti on noin 55 000 miljoonaa euroa. Mutta koska pienikin vaikutus budjettiin on vaikutus, on laki saatava säädettyä heti ensi viikolla.

LUE MYÖS: Irtisanomislain erikoinen seuraus – Valiokunta: Potkuista 60 päivän karenssi, irtisanoutumisesta 90 päivää

Näin nopeaa käsittelyä pelkälle työsopimuslain tekstimuutokselle tuskin olisi tullut. Muut budjettilait olisivat ajaneet ohitse ja asiaan olisi palattu jälleen kevätkaudella. Eduskuntavaalien lähestyessä se olisi tarkoittanut, että oppositio olisi päässyt mätkimään “palkansaajavihamielistä” hallitusta armotta kaikissa vaalitenteissä ja haastatteluissa. Hallitukselle se olisi ollut sama kuin olisi ampunut itseään jalkaan kilpailun viimeisellä suoralla.

6,8 miljoonaa euroa on halpa hinta tämän virheen välttämisestä. Ja se, etteivät karenssit alene 60 päivään kuin irtisanottavilta ja ne säilyvät 90 päivän pituisina irtisanoutuvilla osoittaa, ettei hallitus tätä lyhennystä tee aivan hyvää hyvyyttään.