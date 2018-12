Antti Rinne Oulun tapahtumista: ”Rangaistusten pitää olla kovia - näiden rikosten kautta ei sivistysvaltiossa leimata kaikkia”

Oppositiopuolue sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne pitää Oulussa tapahtunutta seksuaalirikosten sarjaa raakalaismaisena. Samalla hän korostaa, että tapahtumien vuoksi tule leimata kaikkia.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen elämään. Nyt sitä on loukattu raakalaismaisilla teoilla. Rangaistusten pitää olla kovia. Näiden rikosten kautta ei sivistysvaltiossa leimata kaikkia. Persujen lokakampanja on häpeällinen pohjanoteeraus ja osoittaa arvojen eron.