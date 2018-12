Poliisi takavarikoi hakaristiliput mielenosoittajilta: ”Jos kenttäjohdolla on yhtään pelisilmää, ei natseja päästetä Kallioon”

Helsingin Kalliossa on parhaillaan alkamassa ”Kallio ilman natseja” –vastamielenosoitus, josta ei Helsingin poliisin mukaan ole etukäteen ilmoitettu poliisille. Samaan aikaan on alkamassa Vastarintaliikkeen (PVL) kansallissosialistinen Kohti vapautta -marssi, joka suuntaa Kaisaniemestä Kallion läpi ja kääntyy länteen kohti Töölöä. Tästä marssista on tehty etukäteen ilmoitus poliisille.

”Kalliossa järjestettävästä mielenosoituksesta ”Kallio ilman natseja” ei ole tullut etukäteen virallista kokoontumislain mukaista ilmoitusta poliisille. Muistutamme, että poliisille tulee ilmoittaa mielenosoituksesta vähintään 6 tuntia ennen mielenosoitusta. Huolehdimme ensisijaisesti siitä, että asianmukaisen ilmoituksen tehneiden mielenosoitukset turvataan, niin kuin mielenosoittajat ja poliisi ovat yhdessä etukäteen sopineet”, Helsingin poliisi kertoo Twitterissä.

”Muistutamme, että ilmoittamattomien kokoontumisten järjestäjät voivat syyllistyä kokoontumisrikkomukseen”, poliisi jatkaa.

Yksi ”Kallio ilman natseja” mielenosoitukseen osallistuvista on kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas), joka toivoo poliisin ohjaavan PVL:n marssin Kallion ohi.

”Jos poliisin kenttäjohdolla on yhtään pelisilmää, ei natseja päästetä Kallioon, vaan marssi ohjataan Eläintarhantietä pitkin Kallion ohi. Meitä helsinkiläisiä erityisesti raivostuttaa, että natsit päästetään Kallioon”, hän tviittaa.

Arhinmäki kertoo osallistuvansa vastamielenosoitukseen kunnioituksesta niin sanottua Ässärykmenttiä kohtaan.

”Ässärykmentti lähti Kalliosta ja Sörkasta taistelemaan itsenäisyyden ja vapauden puolesta. Mukana oli tulevia vasemmistojohtajia, tiukkoja fasismin vastustajia. Tänään natsit marssivat samaisen Kallion kaduilla. Jo pelkästään kunnioittaaksesta heille, lähden vastustamaan natseja.”

Helsingin poliisin mukaan Kohti vapautta –kulkueeseen osallistuu 200-300 ihmistä. Hakaniementorille oli poliisin mukaan kerääntynyt noin 300 henkilöä.

Kohti vapautta -marssin edettyä Hakaniemen torille, poliisi otti hakaristilippuja pois marssijoilta. Helsingin poliisin mukaan näin tehtiin kokoontumislain nojalla. Lisäksi neljä marssijaa otettiin kiinni. Kiinniotot liittyivät kolmeen hakaristilippuun, jotka otettiin pois Kohti vapautta -kulkueen lähdettyä liikkeelle Kaisaniemestä.

”Liput otettiin pois kokoontumislain ja poliisilain nojalla yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, kertoo yleisjohtaja”, ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisilaitokselta.

Huolehdimme ensisijaisesti siitä, että asianmukaisen ilmoituksen tehneiden mielenosoitukset turvataan, niin kuin mielenosoittajat ja poliisi ovat yhdessä etukäteen sopineet. #poliisi #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) December 6, 2018