Sauli Niinistö Ylelle: ”Jos tällainen jatkuu, niin kyllä siitä aikamoinen rähinä saadaan aikaiseksi”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on julkaissut sosiaalisessa mediassa itsenäisyyspäivän toivotuksen juuri ennen Linnan juhlien alkamista. Viestissä on myös kuva Niinistöstä ja rouva Jenni Haukiosta, jonka iltapuku on valmistettu Aallossa kehitetystä ja valmistetusta Ioncell-kankaasta, joka tehdään 100-prosenttisesti koivusta.

”Haukion mekon konseptia kuvaisin suomalaisen perinteen ja futurismin yhdistelmäksi. Suomalainen ikiaikainen koivu kohtaa uuden ajan. Mekon mallissa halusimme kunnioittaa asiakkaamme toiveita, mutta myös tuoda materiaalin mahdollisimman kauniisti ja juhlavasti esille”, toinen puvun suunnittelijoista Emma Saarnio kuvailee Kauppalehdelle.

Presidentti Niinistö arvioi Ylen haastattelussa ennen Linnan juhlien alkua, että Suomelle ja suomalaisille olisi tärkeää yrittää ymmärtää toisia paremmin.

”Vuosi sitten totesin, että Suomeen on pesiytynyt halu ymmärtää toisia väärin pikemminkin kuin ymmärtää. Jos tällainen jatkuu, niin kyllä siitä aikamoinen rähinä saadaan aikaiseksi”, Niinistö sanoi.

”Olisi muistettava samoja asioita kun silloin kun ratkaistiin Suomen tulevaisuutta. Se on se demokratian tapa toimia yhdessä niin, että jokainen kokee olevansa osallinen. Tänään tarvitsemme sitä samaa”, hän jatkoi.

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle Presidentinlinnaan on kutsuttu noin 1 700 eri tavoin ja eri aloilla ansioitunutta vierasta. Kutsuttuina on erityisesti niin pieniä kuin suuria ilmasto- ja ympäristötekoja tehneitä suomalaisia.

Vastaanoton kättelyn aloitti kenraali, vapauden suurristin komentaja Jaakko Valtanen. Valtanen toimi Puolustusvoimain komentajana vuosina 1983-1990.

Vastaanoton kättelyn ja Valtiosalin alkuillan musiikista vastaa Kaartin soittokunta. Musiikkivalinnat soittokunta on tehnyt perinteitä vaalien ja itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton ympäristöteeman huomioiden. Ensivalssin presidenttipari tanssii 150-juhlavuottaan viettävän Oskar Merikannon säveltämän Valse Lenten tahdissa.