Supercellin Ilkka Paananen esitteli uutta koodauskoulua Slushin lavalla keskiviikkona. Paananen kertoi, että koulussa ei ole perinteisiä kursseja, professoreita, kirjoja eikä lukukausimaksuja. Opiskelu perustuu vertaisoppimiseen ja tosielämän koodaushaasteiden ratkomiseen tiimityönä.

Hive Helsinki -koulu herätti tuoreeltaan paljon kiinnostusta, mutta myös arvostelua koulun yläikärajasta. Hive Helsinkiin voivat hakea ainoastaan 18–30-vuotiaat.

Sosiaalisen median keskusteluissa kommentoijien lisäksi ikärajaa ihmetteli MeNaiset-lehti.

Hive Helsingin hallituksen puheenjohtaja, ohjelmoinnin opettaja ja lastenkirjailija Linda Liukas kommentoi Geek Women Unite -ryhmässä Facebookissa, että tarkoitus ei ollut syrjiä yli kolmekymppisiä. Ikähaarukka rajattiin Helsinki Hiven ranskalaisen esikuvan neuvojen mukaan koulun aloitusvaiheessa, kun koulu hakee vielä muotoaan.

”Minua huoletti valmisteluvaiheessa erityisesti se, miten saadaan esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, välivuosiin jäävät, sellaiset jotka eivät millään tavalla koe itseään teknologia-alalle kuuluvina, sosioekonomisesti erilaiset ja niin edelleen mukaan tähän ja löydetään kanavat tavoittaa”, Liukas kommentoi Facebook-ryhmässä.

Yli 30-vuotiaiden suuri kiinnostus vaikuttaa hänen mukaansa kahteen asiaan. Koulun ikärajoja mietitään uudelleen. Lisäksi Hive aikoo listata ja välittää tietoa myös muista väylistä oppia ohjelmointia ilmaiseksi verkossa ja lähiopetuksella. Uranvaihtajille suunnitelluissa ohjelmissa se on mahdollista nopeammin kuin 3 vuodessa ja usein myös työn ohessa opiskellen.

”Minusta ohjelmointiopetuksessa nykypäivänä on niin hienoa, että (ilmaisia) tapoja ja verkostoja oppia on valtavan paljon. Hiven tavoitteena on olla yksi vaihtoehto monien joukossa – osa oppilaista jatkaa korkeakouluun, osa muuntokouluttautuu, osa huomaa neljän viikon jälkeen että tämä ei olekaan minun juttuni. Toivottavasti saadaan iso, elävä ja monimuotoinen ekosysteemi koodikoulutuksen ympärille”, Liukas toivoo.

