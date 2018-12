Li Andersson moittii puolueensa kansanedustajan toimintaa: ”Ehdoton nollatoleranssi rasismille”

Oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoo Twitterissä, että puolueen kansanedustajan Markus Mustajärven kanssa on keskusteltu tämän osallistumisesta Suomen Kansa Ensin -tilaisuuteen itsenäisyyspäivänä.

Mustajärven toiminta ihmetytti vasemmiston piirissä jo eilen. Hän kertoi tänään Uuden Suomen haastattelussa sanoneensa tilaisuudessa muun muassa, ettei ole paikalla olijoiden kanssa asioista samaa mieltä ja kritisoineensa vasemmistolaisten kutsumista epäisänmaallisiksi. LUE TARKEMMIN: Suomen Kansa Ensin -tilaisuudessa hämmästyttänyt kansanedustaja kommentoi toimintaansa

Andersson kuitenkin sanoo, ettei Mustajärven toiminta ole hyväksyttävää.

”Tästä on keskusteltu Mustajärven kanssa ja hän on pahoitellut toimintaansa. Meillä on ehdoton nollatoleranssi rasismille sen kaikissa muodoissa eikä osallistuminen tällaisiin tapahtumiin ole hyväksyttävää, vaikka kuinka menisi puhumaan isänmaallisuudesta ilman rasismia”, Andersson tviittaa.

Mustajärvi joutui puhutteluun myös lokakuussa. Tuolloin Mustajärvi kommentoi poikkeuksellisen suorin sanoin parin vuoden takaista uutista, jossa presidentti Martti Ahtisaari pitää jääräpäistä ay-liikettä suurena syypäänä hyvinvointiyhteiskunnan alamäkeen.

”Ahtisaari saa painua alimpaan helvettiin, kun kommentoi asioita, mistä ei mitään ymmärrä”, Mustajärvi kirjoitti Twitterissä.

”Mustajärven kielenkäyttö oli asiatonta eikä edusta puolueen linjaa. Asiasta on keskusteltu hänen kanssaan”, Andersson kertoi tapauksen jälkeen.

