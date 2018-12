Demokratian ja populismin tutkija Emilia Palonen sanoi tänään Yle Radio Suomen ohjelmassa, että nyt voidaan Suomessa puhua suoraan uusnatsismista. Palonen kommentoi Radio Suomen Päivä -ohjelmassa sitä, että eilen itsenäisyyspäivänä järjestetyssä Kohti vapautta -mielenosoituksessa nähtiin hakaristilippuja, jotka poliisi takavarikoi.

”Suomessa ääriliikehdintä ja uusnatsismi, josta nyt voidaan suoraan puhua, on nostanut päätään sillä tavoin, että se on muuttunut avoimemmaksi”, Palonen sanoo.

”Puhutaan asioista oikeilla nimillä: Suomessa on uusnatseja”, Palonen jatkaa keskustelua aiheesta Twitterissä.

Puhutaan asioista oikeilla nimillä: Suomessa on uusnatseja. Mielenosoitus ajaa asiaansa julkisessa tilassa. Eilen #hakaristiliput otettiin pois marssilla, matkalla Hakaniemestä keskustaan. Sananvapaus ja sen rajat toimivat. https://t.co/c1gkITuzOt #natsit #dosenttihommat — emilia palonen (@epalonen) December 7, 2018

Palosen mielestä eilinen tapaus osoitti, että ”sananvapaus ja sen rajat toimivat”.

”Meillä ei ole kielletty tätä symbolia [hakaristiä], joten me pystyttiin näkemään tätä meidän kaduilla”, Palonen sanoo ja lisää, että poliisin päätös poistaa liput oli ”looginen ja oikea”.

Oulun yliopiston tutkijatohtori Henrik Rydenfelt on samoilla linjoilla Etiikka-fi-blogissa.

”Liberaaliin demokratiaan kuuluu vapaus iljettävien ja vastenmielistenkin poliittisten näkemysten esittämiseen. Poliittisissa näkemyksissä sananvapauden katon on oltava mahdollisimman korkealla. Natsimarssin sietäminen – niin vastenmielinen kuin sen ideologia onkin – osoittaa, että suomalainen yhteiskunta on yhä riittävän vahva kestääkseen demokratian ja itsenäisyyden vastaistenkin mielipiteiden esittämisen”, Rydenfelt kirjoittaa.

”Natsimarssi tuo näkyväksi senkin, kuinka joidenkin kokemus osallisuudesta yhteiskuntaan on niin vähäistä, että yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oman toiminnan merkitystä haetaan epätoivoisin ja karmein keinoin. Vaikka ilmiö on hyväksymisen tuolla puolen, parempi ymmärrys osallisuuden puutteesta ja sen syntymisestä on tarpeen”, hän myös huomauttaa.

Palonen toteaa, että itsenäisyyspäivänä erilaisissa kansallismielisissä kulkueissa mieltään osoittaneet eivät ole mikään yhtenäinen joukko eivätkä keskenään samaa mieltä poliittisesti.

”Itsenäisyyspäivä jossain määrin politisoitunut päiväksi, jolloin tuodaan erilaisia aatteita esiin”, hän totesi.

Paloniemi sanoi myös, ettei natsismin vastustaminen tee kenestäkään äärivasemmistoon kuuluvaa.

”Se että vastustaa natsismia, ei tee kenestäkään ääriajattelijaa”, Palonen totesi radio-ohjelmassa.

