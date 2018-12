Perussuomalaiset kutsuu koko opposition mukaan välikysymykseen: ”Ellei hallinto kykene turvaamaan kansalaistensa arkea, on sen väistyttävä”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kutsuu ryhmän puheenjohtaja Leena Meren johdolla kaikki oppositiopuolueet mukaan välikysymykseen siitä, onko hallitus onnistunut turvapaikkapolitiikassa, kotoutuksessa, kansalaisten suojelussa, yhteiskuntarauhan säilyttämisessä ja erityisesti lasten suojelussa.

”Oulussa paljastunut raiskausepidemia on Keskusrikospoliisin mukaan vasta jäävuoren huippu. Lapsiin kohdistuvien rikosten on viime vuosina havaittu olevan entistä raaempia. Krp:n mukaan Suomessa pitäisi herätä siihen, että tällainen rikollisuus alkaa olla järjestäytynyttä ja että tällaisia verkostoja on olemassa. Perussuomalaiset yhtyy Krp:n arvioon. Asia on nostettava keskusteluun ja vaarallinen kehitys on katkaistava”, Meri toteaa tiedotteessa.

Hän nostaa esiin myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet.

”Turun terrori-isku on tuoreessa muistissa. Siihen syyllistyi kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö. Kielteisen päätöksen olivat saaneet myös kaksi henkilöä, jotka yrittivät suistaa bussit tieltä. Suomessa on noin 10 000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta. Heistä noin 7 000 on irakilaisia, palautussopimuksen puuttuminen on akuutti ongelma. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet aiheuttavat yhteiskunnallista epävakautta. He ovat rikollisjärjestöjen ja ääri-ideologioiden värväreille otollinen kohde.”

Meren mukaan hallituksen kyvyttömyys turvapaikkapolitiikassa on johtanut tilanteeseen, jossa yhteiskuntarauha on todellisessa vaarassa.

”Turvallisuus on hallinnon ydintehtävä. Ellei hallinto kykene turvaamaan kansalaistensa arkea, on sen väistyttävä.”