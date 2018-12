Petteri Orpo: ”Demokratia on hyökkäyksen kohteena”

Kokoomuksen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan demokratia on juuri nyt hyökkäyksen kohteena niin maailmanpolitiikassa, Euroopassa kuin Suomessakin.

”Tässä ajassa puoluetoimintaa ei pidetä erityisen trendikkäänä tai mediaseksikkäänä. Olisi syytä pitää! Puolueet ovat demokratian, kansanvallan, kovaa ydintä. Ja demokratia on hyökkäyksen kohteena. Demokraattisia arvoja ja tapoja toimia haastetaan nyt niin maailmanpolitiikan huipulta kuin omassa EU-yhteisössämme. Niitä haastetaan kotimaassa. Kansalaiskeskustelu on repivää. Vihamielinen väärinymmärtäminen syö happea yhteiseltä ymmärrykseltä”, hän sanoi puheessaan kokoomuksen 100-vuotisjuhlassa lauantaina.

”Mikään toinen järjestelmä ei ole osoittautunut toimivammaksi rauhan ja vakauden takaajaksi kuin useiden puolueiden – ja niiden yhteistyön varaan rakentuva päätöksenteko. Puolueiden kautta tämän maan päätöksenteossa tulevat kuulluiksi hyvin eri tavoin ajattelevat ihmiset ja lähtökohdiltaan erilaiset alueet”, Orpo jatkoi.

Hän totesi samalla, että demokratia on joskus puuduttavaa eikä se ole täydellistä.

”Demokratia on kuitenkin se perusta, jolle rakennamme tulevaisuutta. Emme saa hyväksyä kehitystä, jossa ihmisoikeudet, erilaisuuden ja erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen ja kyky toimia yhdessä olisivat hiipuvia arvoja. Emmekä me hyväksy! Me puolustamme demokratiaa ja sen toimintaedellytyksiä.”

Orpo linjasi samalla, ettei ministereiden määrää pidä ”populistisin perustein” vähentää.

”Näin taataan kansanvallan toteutuminen. Muu olisi virkamiesvaltaa.”