Ajokorttitietoja näyttävä palvelu suljettiin kohun vuoksi – Asiantuntija: ”Tietyissä maissa naurettu suomalaisten sinisilmäisyydelle”

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sulki kohua aiheuttaneen kuljettajatiedot-palvelun sunnuntaina väliaikaisesti. Palvelussa pystyi hakemaan suomalaisten ajokorttitietoja.

Ihmisiä on ihmetyttänyt muun muassa se, että tietoja pystyi hakemaan ilman tunnistautumista. Monia on huolestuttanut myös se, että palvelulla sai helposti selvitettyä esimerkiksi ihmisen koko nimen. Myös se on mietityttänyt, että ajokortin voimassaoloajasta pysty laskemaan ihmisen syntymäajan.

”Palvelun antamista tiedoista ja tietojen julkisuudesta on tullut Trafille kyselyjä. Ymmärrämme huolen ja siksi käymme läpi saamamme palautteen. Palvelussa näytetään kaikkien suomalaisen ajokortin omaavien henkilöiden julkiset tiedot. Kyse on julkisesta viranomaisrekisteristä, joten perinteiset markkinointi- tai yhteystietojen luovutuskiellot eivät estä tietojen näkymistä tässä palvelussa. Turvakiellon alaisia tietoja ei näytetä”, Trafin toimialajohtaja Janne Huhtamäki kommentoi sunnuntaisessa tiedotteessa.

Trafin mukaan palvelu on poissa käytöstä selvitystyön ajan.

”Trafin kuljettajatiedot-palvelusta saatavat tiedot kuuluvat laissa julkiseksi määritellyiksi tiedoiksi ja niiden luovutus perustuu yksilöiden oikeuteen varmistaa liikenteessä olevien henkilöiden ajo-oikeus”, tiedotteessa todetaan.

Tietoturva-asiantuntija Juha-Matti Laurio pitää palvelua ongelmallisena. Hän listaa palvelun ongelmia Linkediniin kirjoittamassaan artikkelissa ja nostaa esiin muun muassa sen, että palvelusta pystyy hankkimaan kenen tahansa syntymävuoden ja asuinpaikkakunnan.

”Meitä on valistettu antamaan esimerkiksi Facebookille vain syntymäpäivä ja -kuukausi, mutta tämä suojaus vesittyy, kun viranomaiselta saa muutamalla klikkauksella syntymävuoden. Palvelusta pystyy hankkimaan henkilön asuinpaikkakunnan. Tämä on erittäin pelottavaa esimerkiksi lähestymiskiellon hakeneiden henkilöiden kannalta”, Laurio toteaa.

Hän huomauttaa lisäksi, että palvelusta pystyy hankkimaan alaikäisten, esimerkiksi mopoautokortillisten tietoja.

Laurio on jatkanut asian pohtimista Twitterissä, jossa hän nostaa esiin myös ulkomaiset tiedustelupalvelut.

”Ulkomaiset tiedustelupalvelut kiittävät. Olisi mielenkiintoista nähdä kuljettajatietopalvelun kävijälokia, siellä on perjantaista lähtien tietyissä maissa naurettu suomalaisten sinisilmäisyydelle.”

Trafi korostaa tiedotteessaan, että lain mukaan jokaisella on oikeus saada tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa ajoneuvoa tai muuta liikennevälinettä. Nämä tiedot ovat Trafin mukaan olleet julkisia aikaisemminkin ja niitä on voinut kysyä puhelimitse, sähköpostitse tai maksullisesti netissä.

”Liikennepalvelulain myötä tiedot tulivat maksutta myös nettikyselyyn, jotta kaikilla olisi yhtenäiset mahdollisuudet hakea tietoja tarvittaessa.”

Tietosuoja-alan asiantuntija Perttu Marttila SoulCore oy:stä sanoo Iltalehdelle, että vaikka tieto olisi lain mukaan julkista, voidaan kysyä, onko tarpeellista, että viranomaistietoja annetaan kaikkien haettavaksi internetiin.

”Vaikka on kyse julkisesta viranomaisrekisteristä, viranomaisen pitäisi olla varovainen siinä, että millä tavalla näitä tietoja julkaistaan. Vaikka tieto on julkista, onko silti tarkoituksenmukaista, että jokainen voi anonyymisti käydä näitä tietoja verkossa kyselemässä.”

Hän huomauttaa, että esimerkiksi syntymäaikaa, kotipaikkaa ja katuosoitetta voidaan myös käyttää turvakysymyksinä, joilla voidaan tunnistautua puhelimitse erilaisiin palveluihin.