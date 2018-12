Trafilta pakkoratkaisu – koko asiointipalvelu nyt kiinni

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on nyt joutunut sulkemaan koko asiointipalvelunsa ajokorttitietokohun seurauksena.

Trafi ilmoitti eilen sulkeneensa kohua aiheuttaneen kuljettajatiedot-palvelunsa väliaikaisesti. Palvelussa pystyi hakemaan suomalaisten ajokorttietoja vapaasti, mikä on ihmetyttänyt ihmisiä.

LUE TARKEMMIN: Ajokorttitietoja näyttävä palvelu suljettiin kohun vuoksi – Asiantuntija: ”Tietyissä maissa naurettu suomalaisten sinisilmäisyydelle”

Trafin mukaan suomenkielinen kuljettajatiedot-palvelu suljettiin sunnuntaiaamuna, mutta palvelun ruotsin- ja englanninkieliset versiot jäivät auki.

”Jotta saamme palvelun kaikilta osin suljettua, jouduimme väliaikaisesti sulkemaan Trafin asiointipalvelun. Pahoittelemme. Otamme tilanteen vakavasti, käymme palvelun periaatteet ja kehitystoimenpiteet kunnolla läpi”, Trafi kertoo Twitterissä.

Trafi ilmoitti eilen illalla, että sen sähköiset asiointipalvelut ovat tilapäisesti suljettu huoltotöiden vuoksi.

Trafi kertoi eilen myös arvioivansa nyt uudelleen, missä muodossa julkisia ajo-oikeustietoja voidaan jatkossa antaa.

”Myös muilla viranomaisilla on käytössä palveluita, joissa pystyy hakemaan vastaavia julkisia rekisteritietoja yksittäishakuina, ja olemmekin yhteydessä myös heihin", sanoo pääjohtaja Mia Nykopp tiedotteessa.

Kuljettajatietopalvelua on pidetty ongelmallisena muun muassa siksi, että palvelusta pystyi hankkimaan kenen tahansa syntymävuoden ja asuinpaikkakunnan.

Trafi on korostanut, että lain mukaan jokaisella on oikeus saada tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa ajoneuvoa tai muuta liikennevälinettä. Nämä tiedot ovat Trafin mukaan olleet julkisia aikaisemminkin ja niitä on voinut kysyä puhelimitse, sähköpostitse tai maksullisesti netissä.

LUE MYÖS:

Asiantuntija varoittaa: Google petti räikeästi lupauksensa – Suomenkin terveystiedot lipuvat helposti väärään käyttöön