St1-miljardööri Mika Anttonen: ”Oli vaikea juttu huomata, että biopolttoaineet eivät ole mikään ratkaisu”

Energia- ja polttoaineyhtiö St1:n perustaja ja pääomistaja Mika Anttonen toisti tänään pääministeri Juha Sipilän (kesk) järjestämässä ilmastopoliittisessa paneelissaan viestiään siitä, että ilmastotoimissa tulisi huomata maankäytön suuri potentiaali ja että toimet EU:n sisällä eivät riitä.

Anttonen puhui viime kuussa eduskunnan tilaisuudessa ja sanoi, että ”sen paremmin biopolttoaineet kuin sähköautotkaan eivät ole minkäänlainen ratkaisu ilmakehässä olevan hiilidioksidipitoisuuden vähenemiseen”. LUE TARKEMMIN: ST1-miljardööri lyttää sähköautot, päästörajoitukset ja biopolttoaineet ilmastotoimina – ”Naiivi ja vastuuton kuvitelma EU:ssa”

Maankäyttötoimilla Anttonen viittaa hiilinieluihin. St1:llä onkin vireillä hanke, jota se markkinoinut kärkenään Saharan autiomaan metsittäminen.

”Jos yhteyttävien kasvien määrässä tapahtuu 10 prosentin muutos ylös- tai alaspäin, niin se on vaikutuksiltaan suurempi kuin fossiilisen energian päästöt. Kun me tehdään näitä asioita, me ei voida välttää sitä, että miten maankäyttösektorilla tehdään toimenpiteitä, sillä on vähintään yhtä suuri vaikutus kuin se, mitä tehdään päästöjen puolella”, Anttonen sanoi pääministerin seminaarissa tänään.

Anttosen mukaan on mahdotonta päästä 1,5 celsiusasteen ilmastotavoitteeseen muuttamalla energiajärjestelmää.

”Sellainen väite on epätosi ja se on valhe”, Anttonen täräytti.

Anttonen sanoi joutuneensa kohtaamaan St1:n toiminnassa ne asiat, joista nyt puhuu.

”Mulle on ollut itselleni hirveän vaikea juttu se käydä läpi, kun on biopolttoaineista lähdetty, jätteistä tehty biopolttoaineita, ja huomata jossakin vaiheessa, että biopolttoaineet eivät ole minkäännäköinen ratkaisu siihen, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus vähenee”, Anttonen sanoi.

Anttonen peräänkuulutti seminaarissa hiilipörssin perustamista. Hiilipörssi olisi markkinapaikka sidotulle ja päästetylle hiilelle. Anttosen mielestä EU-alueella päästöjä aiheuttavat energia- ja öljy-yhtiöt tulisi velvoittaa siihen, että vuoteen 2050 mennessä ne vähentäisivät fossiiliset päästönsä nollaan.

”Me tarvitaan hiilipörssi, jossa keinot joutuvat kilpailemaan keskenään, ja näitä ei enää oteta käyttöön sen mukaan, että kuka lobbaa eniten”, Anttonen sanoi.

Anttonen on St1:n pääomistaja ja perustaja. Hän on pitään puhunut ilmastotavoitteiden epärealistisuudesta. Forbes-lehti arvioi keväällä Anttosen omaisuuden arvoksi kaksi miljardia dollaria eli noin 1,8 miljardia euroa.

