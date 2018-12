Kokoomuslaiset: ”6000 turvapaikanhakijaa kadonnut” – hallitukselta lisäraha ulkomaalaisvalvontaan

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Pauli Kiuru toteavat, että eduskunnan valtiovarainvaliokunta on osoittanut lisäpanostuksia eri viranomaisille ja ulkomaalaisvalvontaa varten.

Suojelupoliisi julkisti tänään kansallisen turvallisuuden katsauksen, jonka mukaan terrorismin uhka Suomessa on edelleen tasolla kaksi neliportaisella asteikolla.

”Merkittävimmän terroristisen uhkan muodostavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta”, Supo kertoi.

Heinonen ja Kiuru toteavat, että laittomasti Suomeen jäävät ulkomaalaiset muodostavat turvallisuusuhan.

”Vastaanottojärjestelmän piiristä on kadonnut viimeisen kolmen vuoden aikana noin 6 000 turvapaikanhakijaa. Osa heistä on lähtenyt takaisin kotimaahansa, mutta osa on jäänyt laittomasti Suomeen oleskelemaan. Laillisten toimeentulon hankkimiskeinojen puuttuessa maan alle siirtyvien ulkomaalaisten todennäköisyys syyllistyä rikoksiin ja radikalisoitua on suuri”, tiedotteessa sanotaan.

Viime vuonna silloinen sisäministeri Paula Risikko kertoi, että noin 3500 turvapaikanhakijaa on kadonnut turvapaikkaprosessissa vuodesta 2015 alkaen.

Heinonen ja Kiuru kertovat, että valtiovarainvaliokunta osoitti 300 000 euron lisäpanostuksen ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi.

