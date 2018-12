Kansanedustaja kokeili Uber-kuskin hommaa – ”Tuntilaskutukseksi tuli 18,95 euroa bruttona”

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok) kertoo blogissaan kokemuksestaan Uber-kuljettajana. Kopra suoritti syksyllä taksinkuljettajan lupakokeen ja kävi marraskuussa ajamassa taksia yhden yövuoron ajan. Hän kertoo jatkaneensa nyt tätä ”ihmiskoettaan” Uber-kuljettajana.

Kopran ”työvuoro” Helsingin keskustassa oli kuitenkin vain puolentoista tunnin mittainen eräänä perjantaiaamupäivänä. Auton hän oli lainannut eräältä yrittäjältä.

”Ajo kesti yhteensä 1,5 tuntia ja ajoin kolme kyytiä. Kilometrejä keskusta-alueella tuli yhteensä noin kymmenen. Koko rupeaman laskutus oli 28,43 euroa. Tuntilaskutukseksi tulisi näin ollen 18,95 euroa. Ei järin paljoa siis”, Kopra kirjoittaa.

”Kyseessä on bruttosumma, josta kuljettajan on itse maksettava kaikki lakisääteiset maksut. Todellinen käteen jäävä osuus on näin ollen pienempi”, hän lisää.

Kopra toteaa myös, että yksittäistä kyytiä tai tuntia enemmän ansiotasosta kertoo tienestien viikkotasoinen tarkastelu, sillä kyytien määrä vaihtelee paljon ajankohdan mukaan.

