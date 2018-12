Poliisi julkaisi kuvan: Tätä miestä etsitään Oulun seksuaalirikoksesta – kahdeksas epäilty

Oulun poliisilaitos on julkaissut kuvan miehestä, jota etsitään liittyen epäiltyyn seksuaalirikosten sarjaan.

Oulun poliisilla on tutkittavana seksuaalirikos, jossa epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen tyttöön kuluvan vuoden aikana. Rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä, joista Oulun käräjäoikeus on poliisin vaatimuksesta määrännyt tutkintavankeuteen seitsemän miestä. Poliisi on aiemmin kertonut, että epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia.

Kahdeksannen epäillyn tavoittamiseksi Oulun poliisi on julkaissut tiedotteessaan epäillyn kuvan ja tuntomerkkejä. Etsittävän miehen tuntomerkit ovat seuraavat:

- 25-vuotias

- pituus 165 -170 cm

- normaali vartalo

- ruskeat silmät

- tummat/mustat hiukset

- mahdollisesti parta

- mahdollisesti silmälasit.

Mieheen liittyviä vihjeitä ja havaintoja voi soittaa Oulun poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu(at)poliisi.fi. Oulun poliisi tutkii tapausta nimikkeillä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä raiskaus ja pahoinpitely.

