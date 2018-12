Kermajuusto, maito, jauheliha, jäätelö… Näiden ruokien hinta on laskenut – katso taulukko

Monen elintarvikkeen hinta on laskenut verrattuna vuoteen 2013, ilmenee Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta Suomen tilastollisesta vuosikirjasta.

Vuosikirjassa on eritelty eri hyödykkeitä ja niiden hintoja vuodesta 2013 vuoteen 2017. Erittelystä ilmenee, että esimerkiksi lihan, juuston, maidon ja monien kasvisten hinta on laskenut neljässä vuodessa. Oheiseen taulukkoon on poimittu muutamia elintarvikkeita, joiden hinta on laskenut.

Joidenkin elintarvikkeiden hinta on neljässä vuodessa noussut. Tällaisia ovat esimerkiksi juomat: kahvi, appelsiinitäysmehu ja tee.

500 gramman kahvipaketin hinta oli vuonna 2013 3,56 euroa, kun se viime vuonna oli 3,99 euroa. Appelsiinitäysmehulitran hinta on noussut 1,23 eurosta 1,39 euroon. 50 gramman pussiteen hinta on puolestaan noussut 3,24 eurosta 3,94 euroon.

Lisäksi esimerkiksi täytekeksien ja pakastepitsojen hinnat ovat neljässä vuodessa hieman nousseet.

Tilastokeskuksen julkaisemat luvut ovat pääosin vähittäiskaupan keskihintoja, jotka on kerätty noin 150 liikkeestä.

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli tämän vuoden lokakuussa 1,5 prosenttia. Lokakuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, bensiinin, omakotitalon peruskorjausten ja savukkeiden kallistuminen.

Pellervon taloustutkimuksen mukaan ruoan hinnassa on kuitenkin nyt tapahtumassa merkittävä käänne. LUE LISÄÄ: Ruoan hinnan lasku on ohi: Kaikki hinnat lähtivät nousuun

LUE MYÖS:

Kuluttaja-lehti: Tämä on totuus S-ryhmän halpuutuksesta – käytti pakkoraon ovelasti hyväkseen

Huoli ”ruokakaupoissa riehuvasta hintasodasta” – ”Kuluttaja parka”