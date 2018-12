Näkökulma: Tällä menolla Petteri Orpo lentää oppositioon

Kokoomuksen pääministerihaaveen yllä leijuu nyt synkkiä pilviä. Viestintätoimisto Ellun Kanojen tuoreimmasta eduskuntavaalien paikkaennusteesta paljastuu selvä laskeva trendi kokoomuksen kohdalla. Vaikka edelleen kokoomuksen paikkamäärän ennustetaan nousevan verrattuna nykyiseen, se tärkein eli pääministerin paikka on karannut entistä kauemmaksi.

Ellun Kanojen ennusteen tehnyt tutkimusjohtaja Jukka Manninen sanookin ennusteessaan suoraan:

”Kokoomukselle voi näissä vaaleissa ennustaa joko vahvaa tai heikkoa hopeaa.”

Mannisen lausuntoa voi pitää sikälikin painokkaana, että hän on aiemmin työskennellyt kokoomuksen puoluetoimistossa.

Suurimman oppositiopuolueen sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on tällä hetkellä todennäköisin pääministeri. Sdp:n paikkamäärä on laskenut yhdellä paikalla tuoreimmassa ennusteessa, mutta kokoomuksen ennustettu paikkamäärä tipahti jyrkästi peräti neljällä paikalla kuukauden aikana.

Tuoreimmassa ennusteessa Manninen on huomioinut uutena Alman ja Ylen kannatusmittaukset – Helsingin Sanomien uusinta gallupia ei ole vielä julkaistu.

Kokoomuksen kannatus on laskenut hieman, mutta paikkamäärä on pudonnut jyrkemmin vaalipiirien matematiikan vuoksi.

Sdp ja kokoomus taistelevat kynsin hampain suurimman puolueen asemasta kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Vasemmistoliiton tavoitteena on punavihreä hallitus ja puolue pitää kokoomusta epätodennäköisenä hallituskumppanina. Tuoreimmassa ennusteessa vihreät on nostattanut paikkamääräänsä ja Mannisen mukaan ”mahdollisuuksia voi olla vaikka mihin”. Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton yhteinen paikkamäärä on ennusteessa 86 paikkaa.

Näin ollen jos kannatus riittää ja sopivat apupuolueet löytyvät, kokoomus saattaisi jäädä vaalien jälkeen oppositioon toiseksi suurimman puolueen paikalta. Tätä riskiä ei luonnollisesti olisi, jos Petteri Orpo olisi muodostamassa hallitusta.

Sopiva hallituskumppani sdp:lle voisi hyvin olla nykyinen pääministeripuolue keskusta. Sekä keskustan että sdp:n kenttäväki suhtautuu myönteisesti ajatukseen punamullasta – demareiden tapauksessa viherpunamullasta.

Aina on toki mahdollista sekin, että sinipunahallitus tulee, olipa sdp:n ja kokoomuksen järjestys kumpi tahansa. Tosin puolueiden verolinjauksissa on suuria periaatteellisia eroja, mikä vaikeuttaa yhteisnäkemyksen löytymistä.

Orpo itse on sanonut, että kokoomuksen varsinainen vaalikampanja alkaa vasta ensi vuoden puolella. Olisikohan herätyksen paikka jo nyt?

Toisaalta kokoomuksen loppukiri on yleensä kova, minkä Manninenkin laskee yhdeksi mahdollisuudeksi kääntää tilanne.

”Kolme asiaa voi muuttaa tilannetta: 1) sdp:lle tyypillinen kannatuksen lasku, 2) vihreiden nousu, joka alkaa näkyä myös sdp:n paikkamäärässä ja 3) kokoomuksen kampanjakiri”, hän arvioi.

Tuoreimmassa Ylen gallupissa vihreiden kannatus pompahti, kun taas sekä sdp:n että kokoomuksen kannatus laski. Vihreille oli Ylen mukaan siirtynyt uusia kannattajia sekä vasemmisto-oppositiota että kokoomusta aiemmin kannattaneilta.

Jos sdp onnistuu säilyttämään nykyisen kannatustasonsa ja vihreät jatkaa nousuaan, Petteri Orpo saattaa lentää ensi vaalikaudella oppositioon.

Kirjoittaja on Uuden Suomen uutispäällikkö.

LUE MYÖS:

Näkökulma: Petteri Orpo joukkoineen nukahti – se teki Antti Rinteestä suosikin

Näkökulma: Oikeisto-Suomi on pian muisto vain, nyt myös Li Andersson matkalla valtaan