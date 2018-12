Keskusta: ”Liha on tällä hetkellä kaupassa liian halpaa” – Naudanlihan tuottaminen Suomessa ”on erityisen järkevää”

Keskusta on julkistanut ruokapoliittisen linjauksen, jossa puolue määrittelee tavoitteitaan ruoan ja ruoantuotannon suhteen.

Keskustan mielestä ilmastopäästöjen kannalta ongelmallisen lihan kohdalla Suomessa on ”otolliset olosuhteet hiilineutraalin lihan tuottamiselle”.

”Lihantuotantoa on vaikea perustella kestävänä tuotantotapana niissä maissa, joissa vedestä on pulaa. Suomessa puhdasta vettä riittää, eikä se ole pois yhdenkään ihmisen puhtaasta juomavedestä. Lihantuotanto parantaa huoltovarmuutta. Naudan lihan tuottaminen maidontuotannon ohella Suomessa on erityisen järkevää, sillä Suomen viljelyolosuhteet ovat erityisen suotuisat nurmen tuotantoon. Lyhyt ja monesti kostea kasvukausi sopii nurmelle, kun taas eteläisemmissä maissa voidaan viljellä paremmalla potentiaalilla muuta kuin nurmia. Niiden viljelyvarmuus on hyvä myös sateisina kesinä”, linjauksessa sanotaan.

Keskustan mielestä naudanlihan tulisi olla kaupassa nykyistä kalliimpaa.

”Liha on tällä hetkellä kaupassa liian halpaa. Halpuutetulla hinnalla ei voi tuottaa kestävästi vastuullisia eläinperäisiä tuotteita. Siksi tuottajahintojen tulisi nousta merkittävästi lähiaikoina. Lihan nouseva kuluttajahinta vähentäisi samalla myös lihan kulutusta. Lihan kulutuksessa tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuva väheneminen on korvattavissa kasvavalla viennillä”, puolue linjaa.

Keskusta muistuttaa, että Suomi on ”edelläkävijä eläinten hyvinvoinnin, ympäristön vaalimisen ja kansalaisten terveyden edistämisessä”.

”Suomessa lihantuotanto on tarkkaan säädeltyä ja eläinten hyvinvointiin kiinnitetään paljon huomiota. Säädöksiä myös valvotaan. Suomen eläinsuojelulainsäädäntö on kansainvälisesti verrattuna hyvin korkealla tasolla. Sikojen saparoita ei typistetä eikä kanojen nokkia katkota. Suomen tulee aktiivisesti edistää saparoiden typistämisen kieltoa koko EU:n alueella. Suomessa ei myöskään käytetä antibiootteja ennaltaehkäisevästi vaan aina tarpeeseen. Eläinten hyvinvoinnin parantaminen on paitsi ehdoton edellytys, myös mahdollisuus erottua eduksi ruokamarkkinoilla. Valmisteilla oleva eläinsuojelulaki parantaa eläinten hyvinvointia merkittävästi”, ruokalinjauksessa sanotaan.

Keskusta panostaisi myös yhä enemmän suomalaisen ruoan vientiin.

”Meillä on taitoa muun muassa laktoosittomien, gluteenittomien ja terveysvaikutteisten tuotteiden valmistamiseen. Esimerkiksi pohjoisen yöttömässä yössä kasvanut kaura ja kumina sekä antibioottivapaa liha ovat jotain sellaista, mitä muut eivät pysty tarjoamaan”, puolue hehkuttaa.

Keskusta vakiinnuttaisi lihan ja maidon alkuperämerkinnän pysyväksi käytännöksi. Keskusta säätäisi alkuperämerkinnät pakollisiksi myös ravintoloissa ja julkisissa keittiöissä.

Maataloustuista keskusta linjaa, että niiden on kohdistuttava jatkossa nykyistä paremmin aktiiviseen ruuantuotantoon.

”Korjuuvelvoitteen sijaan tulisi viljelyaktiivisuutta arvioida myyntituoton perusteella. Uudella ohjelmakaudella tulee ottaa käyttöön lopputuotteiden myyntitulon määrään perustuva aktiiviviljelijän määrittely. Ollakseen oikeutettu maataloustukiin, tulisi vuodessa syntyä 10 000 euron myyntitulo vähintään kolmen vuoden välein”, keskusta totaa.

