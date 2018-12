Perussuomalaisen natsivertaus tyrmistytti eduskunnan – ”Nyt ylitettiin sellainen raja, jota ei aiemmin ole nähty”

Perussuomalainen kansanedustaja Ville Tavio aiheutti keskiviikkona laajaa paheksuntaa eduskunnassa rinnastamalla rauhan takaajaksi perustetun Euroopan unionin natsi-Saksaan.

Eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa pohdittiin brexitin ja muun sisäisen hajaannuksen koetteleman EU:n tulevaisuutta. Tavio esitti keskustelussa, että ”nykyään Suomen poliittisessa keskustelussa tuntuu välillä ihan, että kuuluu jonkinlaiseen vähemmistöön, kun kannattaa Suomen itsenäisyyttä ja kansallisvaltiota”.

”Federalistit, Eurooppaa ihannoivat päättäjät, uhkaavat Euroopan kansoja. Federalistit uhkaavat kansallisvaltioita. Federalistit luovat vain uudenlaista Neuvostoliittoa EU:sta. He luovat uudenlaista natsi-Saksaa. EU:n globalismi on vain uudenlaista fasismia, fasismia uudessa muodossa”, Tavio väitti aiheuttaen vastalauseitten ryöpyn.

”On käsittämätöntä, että täällä käytetään Euroopan unionista arvoyhteisönä sen kaltaisia ilmauksia kuin edustaja Tavio käytti”, totesi sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne heti.

”Vähän ihmettelen niitä puheenvuoroja ja niitä sävyjä, mitä täällä salissa on käytetty. Aikanaan Euroopan teräs- ja hiiliyhteisö ja myöhemmin Euroopan yhteisö perustettiin nimenomaan rauhanprojektina ja, voi sanoa, holokaustin tuhkien päälle. Silloin Eurooppa vannoi, että koskaan ei enää meidän maaperällämme tällaista saisi tapahtua. Tuntuu, että nämä opit aika nopeasti, voisi sanoa yhdessä ihmisiässä, tuntuvat unohtuvan, ja samanlaiset tendenssit ja tuulet puhaltavat Euroopassa tälläkin hetkellä”, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah jatkoi.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman katsoi, että Tavio ylitti puheenvuorollaan ”kaikki keskustelun sopivuuden ja myöskin totuuden rajat, kun hän vertasi EU:n kehitystä natsi-Saksaan ja käytti termiä ’fasismi’ EU:n kehityksen yhteydessä”.

”Siis natsi-Saksassa on kyse miljoonien ihmisten kansanmurhasta ja toisessa maailmansodassa kymmenien miljoonien ihmisten kuolemasta, ja koko EU on perustettu alun alkaen sen takia, että ei enää koskaan. Arvoisa puhemies! Nyt ylitettiin sellainen raja, jota tässä salissa ei ole aiemmin nähty. Jään odottamaan perussuomalaisten johdon toimenpiteitä ja kommenttia, hyväksyvätkö he tämän vertauksen”, Lindtman sanoi.

Jopa Tavion entinen puoluetoveri, eurooppaministeri Sampo Terho (sin) liittyi paheksujien listaan.

”Minä olen kuullut tällaisia provokaatioita, tämä oli hyvin ponneton, mutta se oli hyvin tarkkaan kopioitu niistä provokaatioista, mitä Euroopan parlamentissa äärioikeisto esittää päivittäin. Eli lainasitte sujuvasti äärioikeistoa arvostellessanne fasismia”, Terho pohti.

Terho, joka nousi politiikkaan eurokriittisenä perussuomalaisena, joutui itse perussuomalaisten uteliaisuuden kohteeksi. Muun muassa Laura Huhtasaari kyseli, milloin Terho aikoo edistää julkisuudessa esittämänsä ajatuksen, EU-kansanäänestyksen, toteuttamista.

”Hyvin tiedätte, että hallitusohjelmassa, jonka tekin olette hyväksyneet, ei ole minkäänlaista kansanäänestystä EU:sta”, Terho vastasi.

”Jos kysytte, mitä siniset nimenomaan ajattelevat, niin jos EU:ssa muutetaan perussopimuksia, niin tuolloin tulisi järjestää kansanäänestys [Suomessa], ja se on erittäin tärkeää nimenomaan liittovaltiokehityksen kansanvaltaisen hyväksymisen kannalta. Näin ei aiemmin ole ollut, ja tämä sinisten mielestä on oikea linja, jos tarkoititte kysyä sinisten linjaa. Hallituksen linjan teidän luulisi tuntevan, koska olette sen itse hyväksyneet”, ministeri jatkoi.