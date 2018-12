”Suomi ojentaa maaperänsä mineraalit kultalusikassa ulkomaalaisille kaivosjäteille” – Vihreät: Hallitus tekee ohituskaistan

Vihreät kritisoi hallituksen esitystä kaivoslain muuttamisesta. Asiaa käsiteltiin keskiviikkona eduskunnassa. Vihreiden mielestä hallitus helpottaa nyt entisestääkin löperöä kaivoslakia.

Hallituksen esityksessä on kyse kaivosluvan liitteistä eli esimerkiksi Natura-selvityksestä ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan liitteiden toimittaminen on niin vaativa prosessi, että niiden valmistelu tulee nykyisin aloittaa hyvissä ajoin, minkä vuoksi viimeisimpien tutkimustulosten ja havaintojen huomioiminen näissä selvityksissä on haasteellista.

”Siispä esitämme, että nämä liitteet poistettaisiin etuoikeuden antavan hakemuksen vaatimuksista eli että nämä hakemuksen osat olisi mahdollista toimittaa täydennyksenä ilman, että etuoikeus vaarantuu. Hakemuksessa tulisi kuitenkin ilmoittaa, koska nämä liitteet toimitetaan, eikä hakemuksen käsittelyä ja kuulemista voisi aloittaa ennen kuin nämä liitteet on toimitettu”, Lintilä sanoi eduskunnassa keskiviikkona.

Vihreät vastustaa liitekäytännön helpottamista.

”Hallitus on luomassa nopeutettua ohituskaistaa kaivostoimijoille varata alueita omaan käyttöönsä nykyistä suppeammalla hakemuksella. Tällainen etuajo-oikeus olisi arveluttavaa maanomistajan oikeuksien näkökulmasta, eikä myöskään kansallisen edun mukaista”, sanoo vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Halmeenpää tiedotteessaan.

Myös kansanedustaja Ville Niinistö kritisoi hallituksen aikeita Facebookissa.

”Suomi ojentaa tällä hetkellä maaperänsä mineraalit kultalusikassa ulkomaalaisille kaivosjäteille. Ei olisi Norja öljystään rikastunut tällä tavalla. Ympäristönsuojelun vaatimuksia pitäisi parantaa, jotta on selvää että kaivoksia ei tule lähelle luonnonsuojelualueita tai puhtaita vesiä”, Niinistö kirjoittaa.

”Me olemme yksi harvoista maista maailmassa, joka antaa maaperänsä mineraalit korvauksetta ulkomaille ja tänne jää lähinnä vain ympäristöongelmat, lyhytkestoinen työllisyyshyöty ei sitä paikkaa”, Niinistö jatkaa.

Vihreiden mukaan kaivoslakiin olisikin tehtävä kokonaisuudistus.

”Kaivoslain muutostarpeet ovat mittavat. Malminetsintä luonnonsuojelualueilla tulee kieltää, nykyisestä “löytäjä saa pitää” -periaatteesta kaivosvarauksissa pitää luopua ja käyttöön on otettava louhintavero, joka varmistaa, että suomalaisille jää reilu osuus maaperämme rikkauksista, joita kaivosyhtiöt hyödyntävät”, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto linjaa vihreiden verkkosivuilla.

