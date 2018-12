Saabilta uusi lupaus Suomen hävittäjäkisaan: ”Kukaan ei voita Gripeniä hinnassa”

Suomen hävittäjäkisassa mukana oleva ruotsalaisyhtiö Saab uskoo, että yhtiön uusin Gripen-kone olisi Suomelle edullisin vaihtoehto koko uuden hävittäjäpolven 30 vuoden elinkaari huomioiden. Yhtiön mukaan se esittää Ilmavoimille koneiden kokoamista Suomessa ja myös uuden Gripen-kehitysyksikön perustamista Suomeen nykyisten Saabin täällä olevien kehitystoimintojen lisäksi.

Saabin HX-kampanjaa vetävä Magnus Skogberg on aiemmin herättänyt huomiota kertomalla, että Suomen nykyisten 64 Hornet-hävittäjän korvaaminen Saabin uusilla Gripen E/F -hävittäjillä maksaisi yhteensä noin 10 miljardia euroa koko elinkaaren aikana. Lue lisää: Saab paljasti hävittäjiensä Suomi-hinnan

Arviota on pidetty alhaisena, sillä Suomi on varannut pelkkiin hankintakustannuksiin noin 7–10 miljardia euroa. Tämän päälle tulevat elinkaarikustannukset kuten koneiden ylläpito ja ohjelmisto- sekä asepäivitykset, jotka ovat miljardien eurojen arvoisia nekin. HX-hankkeen ohjelmajohtaja Lauri Puranen on kuitenkin korostanut, että uusien koneiden vuosittaisen kustannuksen tulee olla samaa tasoa kuin nykyinen vajaa kymmenen prosenttia puolustusbudjetista. Se tarkoittaa noin 200 miljoonaa euroa vuodessa, mikä olisi noin kuusi miljardia euroa 30 vuodessa.

Saabin HX-kampanjajohtaja Skogberg seisoo yhä 10 miljardin euron lupauksen takana, mutta tarkentaa Uudelle Suomelle ja Talouselämälle, mitä se tarkoittaa. Yhtiöllä on vahva näkemys siitä, että kukaan kilpailijoista ei pärjää sille koko elinkaaren kustannuksissa.

”Tiedämme, että kukaan ei voita meitä hinnassa. Kun koko elinkaaren kustannukset ovat tärkeät, meillä on todella vahva tarjous”, Skogberg sanoo.

Skogberg korostaa kilpailun järjestäjän eli Suomen ilmavoimin rajanneen, että uuden koneen käyttökustannukset eivät voi olla korkeammat kuin Hornetien ovat nykyisin.

”Luotamme siihen, että operointi- ja ylläpitokustannuksemme tulevat olemaan nykyisen Hornetien kustannusrajoitteen sisällä. Epäilen, että joillekin toisille ehdokkaille tämä tulee olemaan oikea haaste.”

”Jos otetaan tietty määrä Gripeneitä ja otetaan huomioon vain suorat käyttökustannukset – kuten polttoaine ja varaosat – se saadaan sopimaan [kulukattoon]. Mutta sitä ei pidä sotkea kaikkiin asiakkaan kustannuksiin”, Skogberg sanoo viitaten henkilöstökuluihin ynnä muuhun, jotka Ilmavoimat joutuu huomioimaan.

Reilun kymmenen miljardin euron kustannusarvio kattaa Skogbergin mukaan itse hankinnan, teollisen yhteistyön, tarvittavat simulaattorit sekä koneiden huollon ja ylläpidon sillä kyvykkyyden tasolla, jolla ne olivat hankittaessa. Sen sijaan, jos kyvykkyyttä halutaan matkan varrella kasvattaa – mikä on luonnollista uusien konetyyppien tuodessa vuosikymmenten varrella ilmataisteluun uusia vaatimuksia – vaaditaan tähän lisäinvestointeja.

Skogberg sanoo, että Hornetien kohdalla Suomi mitoitti 1,5 miljardia euroa lisäinvestointeihin koneiden kyvykkyyden parantamista varten. Se, millaiseen jatkokehityspottiin nyt on syytä varautua, riippuu Ilmavoimien kunnianhimosta, Skogberg muotoilee.

”Gripenissä älykäs suunnittelu tekee tästä summasta pienemmän kuin monessa muussa koneessa”, hän sanoo.

Jos hankintahinta olisi skaalan alapäästä eli noin seitsemän miljardia euroa, käyttökulut noin kuusi miljardia euroa ja lisäinvestoinnit noin 1,5 miljardia euroa, olisi koko elinkaaren kustannus noin 15 miljardia euroa.

”Me pidämme varmana, että Gripen E/F on täysin kyvykäs vuoteen 2060 asti – muuten emme voisi olla Suomen tarjouskilvassa mukana”

”Olemme todennäköisesti huomattavasti lähempänä sitä lukua kuin 30 miljardia euroa”, Skogberg sanoo viitaten Suomen julkisessa keskustelussa uhkakuvana esiintyneeseen lukuun.

Kuinka pitkään kone sitten on kyvykäs muihin, uusiin koneisiin verrattuna, jos sen kyvykkyyksiä vain ylläpidetään, ei kehitetä?

Skogbergin mukaan on selvää, että hävittäjää pitää päivittää elinkaaren aikana ympäristön kehittyessä. Hänen mukaansa esimerkiksi hävittäjän aseistuksen uusiminen on usein tarpeellista kaksi tai kolme kertaa koneen elinkaaren aikana. Ohjukset siis ”vanhenevat” nopeammin kuin hävittäjä.

”Joissain asioissa kyvykkyys voi vanhentua parissa vuodessa, jos niitä ei säädetä ja hiota”, Skogberg sanoo.

Kestääkö Gripen 2060-luvulle?

Saab mainostaa Gripen E/F:n pohjaavan näyttönsä antaneeseen ja ”kypsään” konemalliin, joka kuitenkin uudessa versiossaan sisältää viimeisimmän teknologian. Suomessa on kuitenkin epäilty, miten kyvykäs uudistettu Gripen on Hornetien seuraajalle suunnitellun elinkaaren lopussa eli 2050–2060-luvuilla. Äskettäin julkaistussa tietokirjassa huomioitiin Ruotsin puolustusvoimien linjaus, että uudistettu Gripen tulee pysymään käytössä ja maan ilmapuolustuksen keskiössä ”ainakin [vuoteen] 2040 asti”. Myös Uusi Suomi kertoi tuolloin asiasta.

Skogbergin mukaan tämän ei voi tulkita tarkoittavan sitä, että Ruot­sin ilmavoimat poistaisi Gripenit käytöstä 2040-­luvulla. Tällainen tulkinta on väärinkäsitys, hän sanoo, sillä Ruotsin puolustusvoimien vuoden 2012 linjauksessa oli kyse Gripenin kehitysohjelman lyömisestä lukkoon 30 vuodeksi. Saabin mielestä vuoteen 2042 viittaava päätös on osoitus pitkälinjaisesta suunnittelusta ja sitoutumisesta.

”Me pidämme varmana, että Gripen E/F on täysin kyvykäs vuoteen 2060 asti, muuten emme olisi – emme voisi olla – Suomen tarjouskilvassa mukana.”

Toisaalta Ruotsin puolustusministeriön materiaalilaitokselta on toistettu viimeksi vuonna 2017 linjaus, jonka mukaan Gripen E pysyy käytössä vähintään vuoteen 2040 asti.

Uusi kehitysyksikkö Suomeen HX:n vanavedessä?

HX-hanke on hyvin suuri hävittäjähankinta, ja kilpailevat hävittäjäyhtiöt panostavat kisaan suuria summia. Saab on hankintakilpailun alla perustanut Tampereelle Saab Teknologiakeskuksen, joka tekee tuotekehitystä ja sai alkunsa tammikuussa 2018, sekä pääkaupunkiseudulle tutkimushankkeen yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.

”Ehdotamme myös Gripeniin keskittyvän kehityskeskuksen perustamista Suomeen”, Skogberg kertoo.

Saabin tarjoukseen sisältyy myös Gripen-hävittäjien tuotantoa ja koneiden loppukokoonpanon suorittaminen Suomessa. Tämä yhdessä kehityskeskuksen kanssa takaisi sen, että Suomelle olisi itsenäinen kyky huoltaa ja ylläpitää koneita, Saab perustelee.

