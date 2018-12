Kovaa ryöpytystä autoilijoille vaadituista muutoksista: ”Järki käteen - Emme me pahuuttamme autolla liiku”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen pitää osaa tällä viikolla julkaistuista liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän ehdotuksista kohtuuttomina.

”Ilmastonmuutoksen hillitseminen on lähivuosien tärkeimpiä tehtäviä myös täällä Suomessa. Suomen on tehtävä oma osansa, ei vähempää. Samalla on kuitenkin ennen muuta poliittisten päättäjien vastuulla pitää visusti huolta siitä, että ihmisten arjen ja koko maan elämisen edellytysten kannalta ei mennä kohtuuttomuuksiin. Äskettäin julkaistuilla liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän ehdotuksilla on oikea tavoite. Valitettavasti osa ehdotuksista kuitenkin kohtuuttomasti hankaloittaisi ihmisten arkea ja lisäisi kustannuksia”, hän kirjoittaa IL-blogissaan.

Myös perussuomalaisten puoluehallitus tyrmäsi työryhmän ehdotukset lauantaina.

”Raja sille, kuinka paljon autoilijoita voidaan kurittaa, on ylitetty. Kuljetusala työllistää runsaat satatuhatta suomalaista ja sen liikevaihto on lähes kuusi miljardia. Nämä työpaikat ja yritykset on säilytettävä Suomessa. Samalla on varmistettava, että kauppamme ja teollisuutemme kilpailukykyä ei horjuteta kuljetuskustannusten rajuilla korotuksilla”, se toteaa tiedotteessaan.

Sekä perussuomalaisten puoluehallitus että Antti Kaikkonen korostavat, että Suomi on maantieteellisesti suuri maa ja harvaan asuttu.

”Autoja tarvitaan liikkumiseen, maaseudun lisäksi myös useimmilla kaupunkialueilla. Siksi työryhmän ehdotukset esimerkiksi tuntuvista polttoaineverojen korotuksista ja uusista tiemaksuista ovat kaukana ihmisten arjesta ja todellisuudesta. Ei kaikilla ole niihin varaa”, Kaikkonen toteaa.

”Realismia ei myöskään ole, että ihmisillä olisi yhtäkkiä mahdollisuus mittavasti ostaa uusia autoja, etenkään työryhmän väläyttämiä sähköautoja. Ne ovat ainakin toistaiseksi useimmille suomalaisille yksinkertaisesti liian kalliita”, hän jatkaa.

Myös perussuomalaisten puoluehallitus puuttuu tavoitteeseen uusien bensiini- ja dieselkäyttöisten henkilöautojen myynnin lopettamisesta Suomessa.

”Tämä autokieltolaki on tarkoitus säätää maassa, jonka teillä liikkuu 2,7 miljoonaa henkilöautoa, joista ainoastaan noin 13 000 on täyssähköautoja tai ladattavia hybridejä. Autoilijoiden niskat yritetään nyt taittaa. Tätä ei voida hyväksyä. ”

Antti Kaikkonen myöntää, että autoilusta on tulevaisuutta silmällä pitäen tehtävä ympäristöystävällisempää. Uudistukset on hänen mukaansa kuitenkin toteuttava asteittain ja myös pieni- ja keskituloisten kannalta reilulla ja oikeudenmukaisella tavalla.

”Järki siis käteen. Auto omistetaan yleensä ottaen ihan tarpeesta, liikkumaan pitää päästä. Yleensä siinä on kyse työstä tai palveluista. Osa pääsee bussilla, junalla tai muilla julkisilla, ja se on mainio asia. Kiskoja tarvitaan lisääkin. Mutta antakaa meille autoilijoillekin armoa. Emme me pahuuttamme autolla liiku.”

Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä julkaisi keskiviikkona liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman loppuraporttinsa, jossa esitellään keinoja hiilettömään liikenteeseen. Työryhmän Suomen kaupungeissa olisi otettava pikaisesti käyttöön tiemaksut ja polttoaineveroa tulee nostaa vuosittain vuodesta 2020 lähtien.

Työryhmän mukaan hiilettömän liikenteen edellytyksenä on se, että kaikista fossiilisista polttoaineista tie-, raide- ja kotimaan vesiliikenteessä on päästävä kokonaan eroon vuoteen 2045 mennessä. Siksi tavoitteena on noin 670 000 sähköautoa ja noin 130 000 kaasuautoa vuonna 2030 ja noin 2 miljoonaa sähköautoa ja noin 250 000 kaasuautoa vuonna 2045.

Keskustan puoluehallitus totesi omassa kannanotossaan keskiviikkona, ettei Suomessa ole tarvetta kieltää dieseliä autojen polttoaineena.

