Pitkän linjan poliitikot, europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki (kesk) ja kansanedustaja Pertti Salolainen (kok) arvioivat Ylen Ykkösaamussa perinteisten puolueiden olevan vaikeuksissa, kun ääriliikkeiden suosio kasvaa. Jäätteenmäki jättää Euroopan parlamentin ja Salolainen eduskunnan tämän kauden jälkeen.

”Po­li­tii­nen elä­mä on men­nyt ir­ra­ti­o­naa­li­sek­si. Jo­kai­nen vaa­li on vii­me ai­koi­na nos­ta­nut ison puo­lu­een, joka on sel­väs­ti ää­ri­oi­keis­to­lai­nen ja ra­sis­ti­nen”, Salolainen kommentoi.

Jäätteenmäen mukaan eu­roop­pa­lai­set li­be­raa­lit ja de­mok­raat­ti­set puo­lu­eet ei­vät ole kriisien aikana ky­en­neet tuot­ta­maan rat­kai­su­ja kan­sa­lai­sil­le.

”Nyt hy­vi­nä ai­koi­na ih­mi­set odot­ta­vat enem­män”, hän totesi.

Molemmat korostavat, ettei tuloerojen saisi antaa enää kasvaa.

”Eri­ar­voi­suus ko­e­taan suu­rem­mak­si kuin se on­kaan. Kun puo­lu­ei­den jä­sen­mää­rät las­ke­vat ja kos­ke­tus­pin­ta kan­sa­lai­siin pie­ne­nee, kuun­nel­laan­ko jo lii­an pal­jon nii­tä, joil­la asi­at on jo hy­vin”, Jäät­teen­mä­ki ky­syy.

Salolainen ja Jäätteenmäki kommentoivat Ykkösaamussa myös brexitiä. Salolainen kuvailee sitä kaaokseksi.

”Kaiken kaikkiaan tämä on aikamoinen kaaos. Tänä päivänä kukaan ei tiedä, miten tämä ratkaistaan. Uudet vaalit, uusi kansanäänestys, parlamentin äänestys lähiaikoina, mutta mistä he äänestävät.”

Jäätteenmäki sanoo, että syynä Britannian hankalaan tilanteeseen on etenkin entinen pääministeri, konservatiivipuolueen David Cameron.

”Cameron oli se, joka avasi Pandoran lippaan ja järjesti EU-jäsenyydestä kansanäänestyksen ilman, että oli mitään selvyyttä siitä, että mitä hän tai hänen konservatiivipuolueensa haluaa. ”

Salolaisen mukaan Cameronin järjestämä kansanäänestys oli ”järkyttävä virhe”, josta Britannia maksaa nyt laskua.

”Maa on täysin sekaisin. Hän [Cameron] yritti tällä tempulla torjua oikeistolaiset, jotka vaativat EU-eroa. Meni ihan päinvastoin.”