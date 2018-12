Soininvaara törmäsi häkellyttävään tilastofaktaan – ”Onko Suomi matkalla yhden menestyvän kaupungin malliin?”

Korkeakoulutettujen nuorien alueellinen keskittyminen on ”häkellyttävän kovaa”, arvioi Helsingin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara (vihr). Hän esittelee blogissaan 25-34-vuotiaiden akateemisen loppututkinnon suorittaneiden alueellista sijoittumista Suomessa.

Vuonna 2017 kolme neljästä asui viidessä yliopistokaupungissa, Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Helsingissä asuvien osuus on miltei puolet kaikista.

”Muulle Suomelle jää yksi neljäsosa [valmistuneista]. Huomattakoon, että tuossa joukossa on opettajia, apteekkareita, lääkäreitä ja kunnanjohtajia”, Soininvaara toteaa.

”Niinpä yritysten käytössä olevia nuoria osaajia on muualla maassa todella vähän. Jos on perustamassa korkeaan osaamiseen nojaavaa yritystä, sijaintipaikkojen suhteen on aika vähän valinnanvaraa. Tämä on asia, jolla ei oikein voi mitään. Vaihtoehtona on, että nuorten osaajien maastamuutto kiihtyy”, hän jatkaa.

Soininvaaran mukaan Helsingissä asuu enemmän loppututkinnon suorittaneita kuin mitä Helsingissä kouluttautuu. Se kertoo, että maakuntayliopistoista valmistuneet nuoret muuttavat pääkaupunkiin. Lisäksi hän kiinnittää huomiota siihen, että Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän seutukuntien osuus nuorista akateemisista on laskenut hieman viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 29 prosentista noin 26 prosenttiin.

”Onko Suomi matkalla kohden yhden menestyvän kaupungin mallia?” Soininvaara kysyy blogissaan.